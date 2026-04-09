Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia de La Plata vs. Camioneros

Del otro lado estará Camioneros, un rival que llega en una situación completamente distinta. El conjunto de Esteban Echeverría, recientemente ascendido a la Primera B tras consagrarse campeón de la C, atraviesa un presente estable y acumula cinco partidos sin conocer la derrota. Con 12 puntos, se ubica en la mitad de la tabla y buscará dar el golpe ante un equipo de mayor categoría.