Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia de La Plata vs. Camioneros
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Gimnasia de La Plata vs. Camioneros por la Copa Argentina 2026.
Por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026, Gimnasia de La Plata tendrá este jueves una oportunidad clave para empezar a revertirlo cuando enfrente a Camioneros desde las 21 en el estadio Florencio Sola, escenario neutral donde el equipo platense intentará dejar atrás una racha negativa.
El conjunto tripero llega golpeado luego de caer 3-0 frente a Huracán en el Bosque, en lo que fue su tercera derrota consecutiva en el Torneo Apertura. Este resultado profundizó la crisis futbolística y llevó a la dirigencia a tomar una decisión drástica: la desvinculación de Fernando Zaniratto como director técnico. La salida del entrenador no estuvo exenta de polémica.
Actualmente, el equipo se ubica en la undécima posición de la Zona B, a tres puntos de los puestos de clasificación a los playoffs, aunque con varios equipos por delante en la tabla.
Del otro lado estará Camioneros, un rival que llega en una situación completamente distinta. El conjunto de Esteban Echeverría, recientemente ascendido a la Primera B tras consagrarse campeón de la C, atraviesa un presente estable y acumula cinco partidos sin conocer la derrota. Con 12 puntos, se ubica en la mitad de la tabla y buscará dar el golpe ante un equipo de mayor categoría.
Formaciones de Gimnasia de La Plata vs. Camioneros por la Copa Argentina 2026
- Gimnasia: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Ariel Pereyra.
- Camioneros: Horacio Ramírez; Mirko Coronel, Sergio Díaz, Nicolás Sainz, Emanuel Del Bianco; Lucas Pérez Godoy, Saúl Nelle, Liam Silva, Lucas Brizuela; Federico Aguirre e Ignacio Huguenet. DT: Axel Clazón.
Cómo ver en vivo Gimnasia de La Plata vs. Camioneros
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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