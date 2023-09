La emotiva frase de Chiquito Romero sobre Boca: "Me volví a sentir arquero"

“No sé si decir que necesitaba demostrar vigencia, pero al llegar recibí muchos comentarios durísimos: ‘No puede jugar’, ‘la rodilla no le da más’ y ‘está todo roto’. Pero lo bueno, sabés… es que eso fue querosene, que hayan dudado fue echarle nafta al fuego, me levantaron… ¡no sabés cómo me levantaron! Y también levantaron a la gente que estaba a mi alrededor“, comentó Chiquito.

Y además agregó: “Los kinesiólogos no me dejaron caer, estuvieron conmigo cuando debían estar de vacaciones, y el doctor Jorge Batista, lo mismo. Él me dijo: ‘Ahora van a tener que tragarse las palabras, porque entre todos nosotros vamos a hacer que vos estés en una cancha de fútbol, y no por un partido, sino con continuidad’. Y lo logramos. Y soy un agradecido de todos ellos. Cuando llegué me faltaba ritmo, y no sólo eso, además me tuve que volver a operar. Pero ellos nunca dejaron de creer en mí. Ellos lo hicieron: en Boca me volví a sentir arquero“.

Embed “EN BOCA ME VOLVÍ A SENTIR ARQUERO”



Chiquito #Romero pic.twitter.com/ipQVLNkL3d — Boca Info (@Labocatw) August 15, 2023