Mario Kempes destrozó a Chiquito Romero por la pelea del Superclásico

Además, el exjugador del Millonario comentó que los jugadores del equipo de Jorge Almirón "hubieran hecho lo mismo" si eran ellos los que hubiesen convertido el penal sobre el final del Superclásico.

Por otra parte, el cordobés aclaró que si bien el comportamiento de Agustín Palavecino no fue el adecuado, la reacción de Chiquito era innecesaria. "Está clarísimo que lo que hizo el de River no está bien, ya no lo vamos a discutir. Pero que venga Romero para armar todo el revuelo que pasó, eso sí que es vergonzoso. Y más él, que jugó en la selección y en equipos internacionales. Él tendría que ser el más tranquilo, ¿Qué quiso demostrar?", sentenció el goleador.