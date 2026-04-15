Cilindro vacío: por qué Racing juega sin público ante Botafogo por la Copa Sudamericana

Racing enfrenta este miércoles a Botafogo por la segunda fecha de la Copa Sudamericana en lo que, en los papeles, es el partido más exigente de la zona. Sin embargo, el escenario en el Cilindro de Avellaneda es atípico: las tribunas lucen vacías. ¿A qué se debe esta medida que dejó a los hinchas afuera del estadio?