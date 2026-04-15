Cilindro vacío: por qué Racing juega sin público ante Botafogo por la Copa Sudamericana
La Academia recibe al equipo brasileño en Avellaneda en un duelo clave por el Grupo E, pero no podrá contar con el apoyo de su gente. El motivo de la drástica sanción de la Conmebol.
Racing enfrenta este miércoles a Botafogo por la segunda fecha de la Copa Sudamericana en lo que, en los papeles, es el partido más exigente de la zona. Sin embargo, el escenario en el Cilindro de Avellaneda es atípico: las tribunas lucen vacías. ¿A qué se debe esta medida que dejó a los hinchas afuera del estadio?
La decisión fue tomada por la Conmebol tras registrarse reiterados incumplimientos en las normas de seguridad. Según el organismo sudamericano, Racing reincidió en el uso de pirotecnia en dos instancias críticas: la primera en octubre de 2024 ante Corinthians y la segunda, hace apenas unos meses, en octubre de 2025 frente a Flamengo.
Ante esta situación, la Confederación Sudamericana de Fútbol aplicó un castigo ejemplar que condiciona el camino de la Academia en el certamen continental:
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Fase de grupos: Los tres partidos que Racing juegue como local se disputarán a puertas cerradas.
Fases de eliminación: En caso de avanzar a 16avos o a octavos de final, el Cilindro solo podrá habilitar el 50% de su aforo.
Levantamiento: La sanción recién se daría por cumplida si el equipo logra acceder a los cuartos de final.
El partido llega en un momento delicado para ambos conjuntos. El equipo dirigido por Gustavo Costas viene de un golpe duro en el plano local tras perder dos clásicos consecutivos (ante Independiente y River), por lo que necesita los tres puntos para acomodarse en un grupo donde debutó con victoria en Bolivia frente a Independiente Petrolero.
Por su parte, el Botafogo tampoco atraviesa su mejor presente: marcha undécimo en el Brasileirão y llega a Buenos Aires con la presión de sumar tras el empate con sabor a poco en su debut ante Caracas.
Detalles del partido entre Racing y Botafogo por la Copa Sudamericana
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Torneo: Copa Sudamericana - Grupo E (Fecha 2).
Estadio: Presidente Perón (Sin público).
Árbitro: Cristian Garay (Chile).
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