Clarence Seedorf es el nuevo entrenador de Corinthians: firmará hasta 2027
El exfutbolista neerlandés llegó a un acuerdo total con la dirigencia del Timao para asumir el cargo y encabezar un ambicioso proyecto deportivo en Brasil.
Bomba en el fútbol sudamericano. Clarence Seedorf tiene todo acordado para transformarse en el nuevo director técnico de Corinthians. La dirigencia del conjunto paulista cerró las negociaciones y definió la llegada del exfutbolista neerlandés, quien rubricará un vínculo contractual que lo ligará a la institución de San Pablo hasta diciembre de 2027.
La elección de la cúpula directiva responde al perfil de jerarquía que buscaban para conducir al plantel profesional. La conducción del Timao apuesta de lleno a la extensa trayectoria internacional de Seedorf, su capacidad de liderazgo y el impacto que su figura genera en el ambiente futbolístico para fortalecer la autoridad dentro del vestuario y encauzar la gestión del grupo.
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Las tratativas avanzaron a paso firme y la operación quedó supeditada únicamente a la firma de los papeles para formalizar la presentación. El proceso de negociación estuvo encabezado por Marcelo Paz, ejecutivo del área de fútbol del club, quien logró destrabar los detalles centrales para sellar el arribo de la ex estrella de la selección de Países Bajos y del Milan de Italia.
La contratación del neerlandés representa un fuerte golpe de efecto en el mercado de pases del continente. Con su desembarco, la institución paulista busca iniciar un nuevo ciclo competitivo que le permita recuperar protagonismo en el Brasileirao, pisar fuerte en el plano internacional y volver a levantar trofeos en el corto plazo.
De esta manera, el flamante entrenador asumirá el desafío de comandar a uno de los gigantes del fútbol de Brasil, con la misión inmediata de afianzar la estructura táctica del equipo y devolver al club a los primeros planos de la escena sudamericana.
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