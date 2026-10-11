Clarence Seedorf es el nuevo entrenador de Corinthians: firmará hasta 2027

Las tratativas avanzaron a paso firme y la operación quedó supeditada únicamente a la firma de los papeles para formalizar la presentación. El proceso de negociación estuvo encabezado por Marcelo Paz, ejecutivo del área de fútbol del club, quien logró destrabar los detalles centrales para sellar el arribo de la ex estrella de la selección de Países Bajos y del Milan de Italia.