Claudio Aquino se aleja de Vélez: siguen los cortocircuitos por su continuidad

Sin embargo, la propuesta del club estuvo muy por debajo de las expectativas del mediocampista. Aquino fue fundamental para el título en la Liga Profesional 2024, siendo el líder futbolístico en el esquema de Gustavo Quinteros. Sus estadísticas respaldan su relevancia: en 50 partidos durante el año, anotó 12 goles y dio 10 asistencias.

Su rendimiento lo colocó como uno de los mejores volantes del torneo. No obstante, el desacuerdo con la dirigencia pone en peligro su continuidad. Mientras el club de Liniers no mejora su oferta, el talentoso volante de 33 años podría quedar libre y evaluar opciones en otros equipos.

Riquelme quiere a Claudio Aquino en Boca

Entre los interesados aparece Boca, que con Fernando Gago como entrenador busca reforzar su plantel para 2025. El mediocampista está en la lista de los deseos del presidente Juan Román Riquelme. También hay sondeos de clubes internacionales, aunque todavía no se ha concretado nada.

Aquino, por su parte, expresó en reiteradas ocasiones su deseo de continuar en Vélez: “Estoy muy cómodo en el club. Me han tratado muy bien y siempre lo he dicho, pero no todo depende de mí. Hay que llegar a un acuerdo con la dirigencia”, declaró en Radio La Red. Sin embargo, las diferencias económicas parecen dificultar el camino hacia una renovación.

En total, Aquino acumula 64 partidos con la camiseta de Vélez, con 17 goles y 13 asistencias. Además, nunca fue expulsado, lo que refleja su regularidad y compromiso dentro del campo. Con un mercado de pases cada vez más agitado, Vélez tendrá que moverse rápido si quiere retener a su figura y evitar perderlo sin recibir compensación económica.