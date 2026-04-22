Claudio Úbeda analizó el triunfo de Boca y minimizó la polémica del final en el Superclásico

"Sifón" dio su postura sin rodeos: "Para mí no es penal porque entiendo que pudo haber apoyado la mano con más firmeza que en otro momento, pero se deja caer. Obvio, nos preocupó a todos esa última jugada porque entre apoyar las manos y dejarse caer hay un hilo muy fino que termina definiendo el VAR". Con esa explicación, buscó justificar la decisión arbitral en una acción que, según su interpretación, no ameritaba sanción.

Para Úbeda, no hubo penal de Blanco a Martínez Quarta en el Superclásico

Además, el entrenador dejó entrever cierta crítica hacia las reacciones del entorno de River: "Cuando uno pierde, trata de agarrarse de lo poco que tiene para buscar una excusa. Nosotros también lo hacemos. ¿Cuántas veces las tuvo River a favor y Boca en contra? En Huracán vs River pasó algo muy similar. A veces te juega a favor y a veces en contra". Sus palabras reflejan una postura firme frente a los cuestionamientos.

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Más allá de la polémica, el DT valoró el presente de su equipo, que logró revertir un contexto adverso en poco tiempo. Luego de semanas en las que fue cuestionado e incluso silbado por los hinchas, consiguió consolidar una formación que le dio resultados inmediatos y le permitió recuperar confianza.

De todos modos, Úbeda evitó caer en la euforia y dejó en claro que el objetivo es sostener el rendimiento: "Tenemos que mantener la calma, sabemos los objetivos principales y en eso estamos". Boca ahora se prepara para enfrentar a Defensa y Justicia y, posteriormente, a Cruzeiro por la Copa Libertadores, con la intención de seguir creciendo en ambas competencias.