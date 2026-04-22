Claudio Úbeda analizó el triunfo de Boca y minimizó la polémica del final en el Superclásico
El entrenador del Xeneize destacó el rendimiento de su equipo en el Moumental y se refirió al reclamo de penal de River en la última jugada del partido.
El impacto del último Superclásico continúa generando repercusiones y, en ese contexto, Claudio Úbeda se sumó a la ola de declaraciones tras la victoria de Boca frente a River. El entrenador no solo valoró el desempeño de su equipo, sino que también abordó la jugada más discutida del encuentro, que tuvo lugar en el cierre del partido y despertó fuertes reclamos del conjunto rival.
Con satisfacción por lo mostrado en el campo de juego, el técnico fue contundente al momento de analizar el resultado: "Pudo haber sido un resultado mucho más abultado". Su mirada apunta a que el desarrollo del partido reflejó una superioridad que, a su entender, no quedó completamente plasmada en el marcador final.
En esa misma línea, explicó las claves del triunfo y destacó el trabajo colectivo: "Les ganamos principalmente porque fuimos un equipo ordenado. Sabíamos cómo teníamos que contrarrestarlos y estar bien protegidos defensivamente. Fuimos ganando el mediocampo y el control de pelota. Los jugadores respondieron de forma notoria". Las declaraciones fueron realizadas en diálogo con Fútbol Continental, donde profundizó en los aspectos tácticos que le permitieron imponerse en el clásico.
Sin embargo, uno de los focos principales de la charla estuvo puesto en la jugada del final, cuando el Millonario reclamó un penal por un supuesto empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta. Ni el árbitro Darío Herrera ni el VAR, a cargo de Héctor Paletta, consideraron que hubiera infracción, lo que generó controversia.
"Sifón" dio su postura sin rodeos: "Para mí no es penal porque entiendo que pudo haber apoyado la mano con más firmeza que en otro momento, pero se deja caer. Obvio, nos preocupó a todos esa última jugada porque entre apoyar las manos y dejarse caer hay un hilo muy fino que termina definiendo el VAR". Con esa explicación, buscó justificar la decisión arbitral en una acción que, según su interpretación, no ameritaba sanción.
Para Úbeda, no hubo penal de Blanco a Martínez Quarta en el Superclásico
Además, el entrenador dejó entrever cierta crítica hacia las reacciones del entorno de River: "Cuando uno pierde, trata de agarrarse de lo poco que tiene para buscar una excusa. Nosotros también lo hacemos. ¿Cuántas veces las tuvo River a favor y Boca en contra? En Huracán vs River pasó algo muy similar. A veces te juega a favor y a veces en contra". Sus palabras reflejan una postura firme frente a los cuestionamientos.
Más allá de la polémica, el DT valoró el presente de su equipo, que logró revertir un contexto adverso en poco tiempo. Luego de semanas en las que fue cuestionado e incluso silbado por los hinchas, consiguió consolidar una formación que le dio resultados inmediatos y le permitió recuperar confianza.
De todos modos, Úbeda evitó caer en la euforia y dejó en claro que el objetivo es sostener el rendimiento: "Tenemos que mantener la calma, sabemos los objetivos principales y en eso estamos". Boca ahora se prepara para enfrentar a Defensa y Justicia y, posteriormente, a Cruzeiro por la Copa Libertadores, con la intención de seguir creciendo en ambas competencias.
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