El presentimiento de Milton Delgado que sorprendió a todos tras el Superclásico

milton delgado 1

El mediocampista también se metió en la polémica arbitral que marcó el cierre del partido, especialmente por un penal reclamado por River. Lejos de dudar, fijó su postura de manera contundente: “Para mí no fue penal. Blanco le mete el cuerpo y el jugador de ellos exagera un poco; si cobran eso, tienen que cobrar mil por partido, como dijo Paredes”.

Por último, dejó en claro cuál es la gran meta del equipo en la temporada. Con Boca bien posicionado en su grupo internacional, Delgado no ocultó la ilusión que existe dentro del plantel: “Hay mucha ilusión por ganar una Libertadores con este club. Para Boca la Libertadores es lo máximo y para nosotros también. Pero vamos partido a partido, venimos bien”.