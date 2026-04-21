El presentimiento de Milton Delgado que sorprendió a todos tras el Superclásico
El mediocampista de Boca reveló que había anticipado el penal decisivo ante River y explicó su llamativa reacción durante la ejecución.
La victoria de Boca en el Superclásico frente a River dejó múltiples lecturas, desde lo futbolístico hasta lo arbitral. Sin embargo, una de las historias más llamativas surgió después del partido, cuando Milton Delgado reveló un detalle inesperado que generó sorpresa: una especie de premonición vinculada al gol que terminó definiendo el encuentro.
En una entrevista televisiva, el mediocampista confesó que había tenido un presentimiento antes del partido, relacionado directamente con el penal que luego ejecutó Leandro Paredes. “No miré el gol de penal de Paredes. Soñé que íbamos a tener un penal y no lo tenía que ver. El sueño quedó ahí, no sabía qué pasaba”, expresó, dejando en claro el motivo por el cual, en el momento de la ejecución, se lo vio de espaldas.
La escena no había pasado desapercibida durante el partido, pero fue recién con sus palabras que cobró sentido. Mientras Paredes se preparaba para definir, Delgado optó por no observar la jugada, en una actitud poco habitual para un futbolista en un contexto de máxima tensión. La explicación, con tintes casi místicos, se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados tras el clásico.
Más allá de ese episodio particular, el volante también se refirió al desarrollo del encuentro y defendió el rendimiento del equipo. En su análisis, destacó el trabajo colectivo como uno de los factores determinantes para el triunfo en el Monumental: “Fuimos justos ganadores del Superclásico, el equipo hizo un trabajo que no se ve pero es el trabajo sucio. River solo nos podía atacar con centros, tuvieron una o dos nomás. Sabemos que para el hincha es una final y salimos a jugarlo así”.
En esa misma línea, Delgado hizo hincapié en el buen momento que atraviesa el plantel, resaltando la importancia de la unión interna. Según explicó, ese aspecto es clave para entender el crecimiento del equipo en las últimas semanas: el grupo muestra solidez y compromiso, algo que, según él, se refleja claramente dentro del campo de juego.
El mediocampista también se metió en la polémica arbitral que marcó el cierre del partido, especialmente por un penal reclamado por River. Lejos de dudar, fijó su postura de manera contundente: “Para mí no fue penal. Blanco le mete el cuerpo y el jugador de ellos exagera un poco; si cobran eso, tienen que cobrar mil por partido, como dijo Paredes”.
Por último, dejó en claro cuál es la gran meta del equipo en la temporada. Con Boca bien posicionado en su grupo internacional, Delgado no ocultó la ilusión que existe dentro del plantel: “Hay mucha ilusión por ganar una Libertadores con este club. Para Boca la Libertadores es lo máximo y para nosotros también. Pero vamos partido a partido, venimos bien”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario