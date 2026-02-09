Claudio Úbeda, el apuntado: los memes tras la dura derrota de Boca ante Vélez
El Xeneize perdió 2-1 con Vélez por el Torneo Apertura y las redes sociales estallaron con memes contra el entrenador y el flojo rendimiento del equipo.
Boca no hizo pie en ningún momento en el estadio José Amalfitani y fue ampliamente superado por Vélez, que se quedó con una victoria merecida por 2-1 en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El dominio del Fortín fue tan marcado que, por momentos, el público local llegó a cantar el clásico “ole, ole” mientras su equipo movía la pelota ante la pasividad del rival que nunca le encontró la vuelta al trámite.
La actuación del Xeneize fue de las más flojas del ciclo y dejó una imagen que encendió el enojo de los hinchas. El equipo nunca logró hacerse del control del partido y mostró falencias tanto en defensa como en ataque, sin respuestas anímicas ni futbolísticas.
Claudio Úbeda, el apuntado: los memes tras la dura derrota de Boca ante Vélez
Tras el encuentro, el foco de las críticas se posó principalmente sobre Claudio Úbeda. El entrenador fue el principal apuntado por los hinchas, que cuestionaron las decisiones tácticas y la falta de reacción del equipo frente a un Vélez claramente superior.
La derrota generó que las redes sociales se llenaran de memes, muchos de ellos dirigidos directamente al DT y al rendimiento general del plantel. Incluso futbolistas de peso como Leandro Paredes quedaron en el centro de las cargadas por un nivel individual muy por debajo de lo esperado.
La noche terminó siendo para el olvido en Boca, que ahora deberá dar una rápida muestra de carácter y resultados si pretende recomponer la relación con un hincha que exige respuestas inmediatas en el Torneo Apertura.
Los mejores memes luego de la derrota de Boca ante Vélez en Liniers
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario