Claudio Úbeda, el apuntado: los memes tras la dura derrota de Boca ante Vélez

Boca no hizo pie en ningún momento en el estadio José Amalfitani y fue ampliamente superado por Vélez, que se quedó con una victoria merecida por 2-1 en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El dominio del Fortín fue tan marcado que, por momentos, el público local llegó a cantar el clásico “ole, ole” mientras su equipo movía la pelota ante la pasividad del rival que nunca le encontró la vuelta al trámite.