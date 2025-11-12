Tiempo de rotación en Boca: Claudio Úbeda planea cambios ante Tigre y analiza romper el doble 9

A nivel interno, la sensación es de satisfacción: el triunfo ante el Millonario fortaleció al grupo y al propio director técnico, cuyo nombre empieza a sonar para continuar en 2026. El duelo ante el Matador de Victoria, más allá de los cambios, tiene un valor estratégico. El club de la Ribera necesita apenas un empate para asegurarse el primer puesto de la Zona A y definir las instancias decisivas en La Bombonera, un privilegio que el plantel no quiere dejar escapar.

Embed