Tiempo de rotación en Boca: Claudio Úbeda planea cambios ante Tigre y analiza romper el doble 9
El entrenador xeneize evalúa dar descanso a varios titulares que arrastran molestias o riesgo de suspensión. ¿Quiénes podrían salir y quiénes entrar al 11?
Después de la euforia por la victoria en el Superclásico y la clasificación a la Copa Libertadores 2026, Boca retomó los entrenamientos con una agenda más prudente. Claudio Úbeda, a cargo del plantel, analiza introducir varias modificaciones para el duelo ante Tigre, correspondiente a la última fecha del Torneo Clausura 2025, en el que se definirán las posiciones para disputar los playoffs.
El objetivo del "Sifón" es preservar a futbolistas con desgaste físico o con riesgo de sanción de cara a los octavos de final. En el predio de Ezeiza luego del triunfo ante River, el cuerpo técnico observó que varios jugadores terminaron el clásico con molestias musculares.
Leandro Paredes y Miguel Merentiel sufren sobrecargas en los gemelos, mientras que Carlos Palacios y Milton Giménez también arrastran dolores tras la seguidilla de partidos. A esa lista se suma la suspensión obligada de Lautaro Di Lollo, quien acumuló cinco amarillas y será reemplazado por Nicolás Figal.
La situación de Giménez es especial: además de lo físico, acumula cuatro amarillas y, de ser amonestado ante Tigre, quedaría afuera de los octavos. Por eso, Úbeda considera resguardarlo y romper temporalmente la fórmula ofensiva del doble 9, salvo que Edinson Cavani esté en condiciones de volver. En ese caso, el uruguayo podría reaparecer como titular, acompañado por Brian Aguirre, quien se perfila como una opción interesante en el frente de ataque.
En la mitad de la cancha también se prevén variantes: Williams Alarcón y Ander Herrera se disputan un lugar si Palacios no llega en plenitud. El cuerpo técnico busca mantener la intensidad sin comprometer el estado físico de los jugadores más exigidos.
A nivel interno, la sensación es de satisfacción: el triunfo ante el Millonario fortaleció al grupo y al propio director técnico, cuyo nombre empieza a sonar para continuar en 2026. El duelo ante el Matador de Victoria, más allá de los cambios, tiene un valor estratégico. El club de la Ribera necesita apenas un empate para asegurarse el primer puesto de la Zona A y definir las instancias decisivas en La Bombonera, un privilegio que el plantel no quiere dejar escapar.
