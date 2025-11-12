Boca evalúa la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador para 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1988617709744226558?s=20&partner=&hide_thread=false Los ELOGIOS de Leandro Paredes a Claudio Úbeda por el presente de Boca: "LO ESTÁ HACIENDO MUY BIEN". pic.twitter.com/LOTbB70CMc — TyC Sports (@TyCSports) November 12, 2025

En conferencia de prensa, Úbeda devolvió el gesto de gratitud y habló sobre su futuro: “Mi continuidad no depende de mí. Nosotros estamos súper contentos en el lugar en el que estamos y nos sentimos privilegiados de ser parte de esta institución”.

Tras el fallecimiento de Russo, Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado decidieron sostener al cuerpo técnico hasta fin de año, sin importar los resultados. Hoy, con el equipo clasificado a la Copa y en la pelea por el Clausura, el panorama es muy distinto al de aquel momento de incertidumbre.

Román no tiene apuro en definir al entrenador del 2026. El presidente espera el desenlace del torneo antes de tomar una decisión definitiva, aunque en el club reconocen que “si Boca levanta el título, sería lógico que Úbeda continúe”. El plan de la dirigencia es mantener la estabilidad deportiva y evitar cambios abruptos. En caso de renovación, el cuerpo técnico podría sufrir algunos retoques, pero la continuidad del “Sifón” aparece cada vez más firme.

Úbeda, fiel a la línea de trabajo que compartía con Miguel Ángel Russo, logró que Boca recuperara solidez y competitividad. Los jugadores destacan su trato humano y su cercanía, rasgos que también caracterizaban al histórico DT campeón de América en 2007.

Mientras los hinchas celebran el buen presente del equipo y sueñan con la séptima Libertadores, la figura del entrenador se afianza como la pieza clave de un proyecto que busca continuidad. Si el cierre de año se acompaña con un título, todo indica que el “Sifón” tendrá cuerda para rato en el banco xeneize.