Claudio Úbeda será el entrenador de Boca en 2026: todos los detalles

El contrato de Claudio Úbeda y la posible llegada de un ayudante

Lo que aún resta definir es la situación contractual. Actualmente, Úbeda tiene contrato hasta junio de 2026 como ayudante de campo, por lo que se deberá resolver si se respeta ese acuerdo o si se firma uno nuevo hasta diciembre para formalizar su rol como DT.

En paralelo, también está abierta la posibilidad de sumar un asistente más al cuerpo técnico. Por ahora no hay certezas, aunque desde Boca dejaron en claro que, de incorporarse alguien, no será del club, ya que Riquelme no quiere desarmar la estructura de las Divisiones Inferiores.