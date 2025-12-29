Claudio Úbeda será el entrenador de Boca en 2026: todos los detalles
Tras las dudas por el clásico con Racing y los dichos de Delgado, Riquelme confirmó a Claudio Úbeda como DT de Boca en 2026 y respaldó su proyecto.
Sobre el cierre del 2025, lo que era un secreto a voces terminó de confirmarse en Boca: Claudio Úbeda será el entrenador del Xeneize durante la temporada 2026. Con contrato vigente hasta junio del próximo año, Juan Román Riquelme optó por no alterar el plan trazado y ratificó al Sifón como DT, con la Copa Libertadores nuevamente como principal objetivo.
La continuidad del entrenador se puso en duda luego del último partido ante Racing, marcado por la falta de reacción del equipo y el polémico cambio de Exequiel Zeballos. A eso se sumaron las declaraciones de Marcelo Delgado, que alimentaron la incertidumbre en el mundo Boca.
Pese a ese contexto, la postura del presidente se mantuvo inalterable. Riquelme confía en Úbeda como sucesor de Miguel Ángel Russo y consideró que la mala imagen en el clásico de semifinales no alcanza para borrar lo construido en meses de trabajo. Esa decisión ya le fue comunicada al propio entrenador.
Desde la dirigencia valoran especialmente cómo Úbeda asumió el liderazgo del plantel tras el doloroso fallecimiento de Russo, acompañado por Juvenal Rodríguez como su principal colaborador. La continuidad del método de trabajo y la forma de llevar el día a día son aspectos muy bien considerados en La Ribera.
Además del aval dirigencial, el Sifón logró una buena sintonía con los referentes del plantel, generando un clima de conformidad general en el predio de Ezeiza. Por ese motivo, en el club siempre sostuvieron que no era necesario un anuncio formal, ya que el vínculo contractual sigue vigente.
El contrato de Claudio Úbeda y la posible llegada de un ayudante
Lo que aún resta definir es la situación contractual. Actualmente, Úbeda tiene contrato hasta junio de 2026 como ayudante de campo, por lo que se deberá resolver si se respeta ese acuerdo o si se firma uno nuevo hasta diciembre para formalizar su rol como DT.
En paralelo, también está abierta la posibilidad de sumar un asistente más al cuerpo técnico. Por ahora no hay certezas, aunque desde Boca dejaron en claro que, de incorporarse alguien, no será del club, ya que Riquelme no quiere desarmar la estructura de las Divisiones Inferiores.
