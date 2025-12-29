El sufrido presente de Lucas Ocampos: tiene una parálisis facial luego de una fractura

image

Desde su llegada a Monterrey en septiembre de 2024, el ex River, Sevilla y la Selección Argentina no logró continuidad. Arribó como refuerzo estelar y con expectativas altas, pero una seguidilla de inconvenientes físicos impidió que pudiera mostrar regularidad. Pese al panorama adverso, Ocampos se mostró optimista en sus redes sociales. “Enero será mejor”, escribió recientemente junto a una imagen en la que se lo ve con el rostro golpeado y un parche.