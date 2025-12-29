El sufrido presente de Lucas Ocampos: tiene una parálisis facial luego de una fractura
El futbolista argentino sufre una parálisis facial en Monterrey que se suma a la fractura previa y vuelve a frenar su preparación con Rayados de cara a 2026.
Lucas Ocampos atraviesa un complejo presente en Rayados de Monterrey tras ser diagnosticado con una parálisis facial. La afección neurológica se suma a la fractura que padeció semanas atrás y obliga al futbolista argentino a realizar reposo absoluto, interrumpiendo nuevamente su puesta a punto para la próxima temporada.
La situación se suma a la fractura que había sufrido hace apenas un mes y que ya lo había dejado fuera de la Liguilla del Apertura 2025. En aquel entonces, el episodio tuvo un fuerte impacto deportivo y mediático, ya que el jugador no pudo estar en los partidos decisivos del certamen.
Una seguidilla de complicaciones físicas en Monterrey
La lesión anterior se produjo tras un accidente doméstico, cuando Ocampos intentó asistir a una de sus hijas luego de una caída durante una clase de equitación. En medio del apuro, perdió el control de un monopatín, derrapó en una pendiente y terminó golpeando contra el asfalto, lo que derivó en una fractura de muñeca y un traumatismo facial.
Ese episodio lo mantuvo cerca de dos meses inactivo y lo obligó a seguir desde la tribuna la eliminación de Rayados. Ahora, la parálisis facial provocó un nuevo parate obligatorio: el cuerpo médico determinó al menos siete días de reposo absoluto, a la espera de una nueva evaluación que defina los próximos pasos.
Desde su llegada a Monterrey en septiembre de 2024, el ex River, Sevilla y la Selección Argentina no logró continuidad. Arribó como refuerzo estelar y con expectativas altas, pero una seguidilla de inconvenientes físicos impidió que pudiera mostrar regularidad. Pese al panorama adverso, Ocampos se mostró optimista en sus redes sociales. “Enero será mejor”, escribió recientemente junto a una imagen en la que se lo ve con el rostro golpeado y un parche.
En el club mexicano mantienen la confianza en su recuperación y apuntan al Torneo Clausura 2026 como el gran objetivo. La prioridad, por estas horas, es que el futbolista pueda dejar atrás esta racha negativa y sumarse en plenitud a la competencia local, luego de un cierre frustrante del último campeonato.
