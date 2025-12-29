El gravísimo accidente de Anthony Joshua en Nigeria: murieron dos personas

Horas antes del siniestro, Joshua había compartido una historia en su cuenta de Instagram en la que se lo veía jugando al ping-pong junto a su entrenador personal, sin indicios de problemas.

El accidente ocurrió apenas diez días después de su victoria ante el youtuber Jake Paul en Miami, un combate que fue seguido por 33 millones de espectadores a través de Netflix. Tras ese triunfo, Joshua había agradecido el apoyo del público y se mostró optimista de cara a su futuro deportivo.

anthony joshua accidente nigeria