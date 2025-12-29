El gravísimo accidente de Anthony Joshua en Nigeria: murieron dos personas
El boxeador resultó herido tras un accidente automovilístico en el país africano en el dos personas perdieron la vida. El hecho ocurrió en una ruta clave y es investigado.
El boxeador británico Anthony Joshua sufrió heridas leves tras protagonizar un grave accidente automovilístico en Nigeria, que tuvo como saldo la muerte de dos personas. El siniestro ocurrió en una de las rutas más transitadas del país y las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas.
Según las primeras informaciones, el vehículo en el que se desplazaba el boxeador británico, de 36 años, habría impactado contra un camión que se encontraba detenido en la ruta mientras se desarrollaban tareas de investigación en la zona.
Testigos presenciales indicaron que Anthony Joshua sufrió lesiones leves como consecuencia del choque, mientras que los dos ocupantes del otro vehículo involucrado fallecieron en el acto. Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la identidad de las víctimas.
El portavoz del Comando de Policía del Estado de Ogun, Oluseyi Babaseyi, se refirió al episodio con cautela y aseguró que la investigación todavía se encuentra en una etapa preliminar. “También he visto los videos, pero volveré a consultarlos”, señaló el funcionario.
Tras conocerse la noticia, el promotor del boxeador, Eddie Hearn, confirmó que se enteró del accidente mientras se encontraba de vacaciones. “Me desperté con la noticia de este accidente. Estamos tratando de contactar a Anthony y no queremos especular, pero afortunadamente parece estar bien por lo que muestran las imágenes”, declaró al Daily Mail.
Horas antes del siniestro, Joshua había compartido una historia en su cuenta de Instagram en la que se lo veía jugando al ping-pong junto a su entrenador personal, sin indicios de problemas.
El accidente ocurrió apenas diez días después de su victoria ante el youtuber Jake Paul en Miami, un combate que fue seguido por 33 millones de espectadores a través de Netflix. Tras ese triunfo, Joshua había agradecido el apoyo del público y se mostró optimista de cara a su futuro deportivo.
