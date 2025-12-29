Escándalo en Rafaela: un fútbol entre amigos terminó en una violenta pelea

dario gandin

La figura de Gandín no pasó desapercibida, no solo por su participación en el altercado, sino también por su trayectoria en el fútbol argentino. El “Chipi” tuvo una carrera extensa, vistiendo camisetas de clubes importantes como Colón, Independiente y Atlético de Rafaela, y siempre fue reconocido por su temperamento intenso dentro de la cancha.

A lo largo de su carrera, protagonizó discusiones, expulsiones y episodios polémicos, lo que hizo que este nuevo incidente rápidamente se vinculara con ese perfil. Actualmente, el exdelantero se desempeña en actividades relacionadas con el fútbol regional y como captador de talentos, aunque su nombre ya había estado envuelto en controversias recientes vinculadas a su relación con Atlético de Rafaela.