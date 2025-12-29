Escándalo en Rafaela: un fútbol entre amigos terminó en una violenta pelea
Un partido recreativo derivó en una gresca a golpes que quedó registrada en video y tuvo como protagonista al exfutbolista Darío “Chipi” Gandín.
Lo que comenzó como un encuentro distendido de fútbol 5 entre amigos y conocidos terminó convirtiéndose en una escena de extrema violencia en la ciudad de Rafaela. El episodio ocurrió la semana pasada, pero tomó mayor repercusión en las últimas horas luego de que se difundieran las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del complejo deportivo donde se disputaba el partido.
La situación escaló de tal manera que derivó en una denuncia policial por parte de los damnificados. Entre los protagonistas del altercado aparece el nombre de Darío "Chipi" Gandín, exdelantero de Colón de Santa Fe y Atlético de Rafaela, quien fue señalado como uno de los involucrados directos en la pelea.
Según relataron testigos y se observa en el video que se viralizó, el conflicto se inició a partir de una jugada puntual dentro del campo de juego, que generó discusiones subidas de tono entre dos de los participantes. De acuerdo con las reconstrucciones, los insultos fueron el detonante que encendió la mecha. Lo que parecía una discusión típica de un partido informal fue creciendo en intensidad hasta que ambos jugadores pasaron de las palabras a los golpes de puño.
En las imágenes se ve cómo Gandín y su contrincante se trenzan en una pelea que continúa incluso cuando otros jugadores intentan separarlos para frenar la violencia. Uno de los momentos más llamativos y repudiados del video se produce en medio de la gresca, cuando el exfutbolista intenta morder la oreja de su rival, en una escena que rápidamente fue comparada con el recordado episodio protagonizado por Mike Tyson ante Evander Holyfield.
Ese gesto generó conmoción entre quienes presenciaban el partido y agravó aún más la situación, que ya había dejado a uno de los involucrados con lesiones visibles. Fuentes policiales indicaron que, si bien el enfrentamiento no pasó a mayores en términos de gravedad, el hecho sí derivó en una denuncia formal. El registro fílmico fue clave para respaldar el relato de los testigos y permitió dimensionar la violencia del episodio, que se produjo en un contexto que, en teoría, estaba destinado a la recreación y el entretenimiento.
La figura de Gandín no pasó desapercibida, no solo por su participación en el altercado, sino también por su trayectoria en el fútbol argentino. El “Chipi” tuvo una carrera extensa, vistiendo camisetas de clubes importantes como Colón, Independiente y Atlético de Rafaela, y siempre fue reconocido por su temperamento intenso dentro de la cancha.
A lo largo de su carrera, protagonizó discusiones, expulsiones y episodios polémicos, lo que hizo que este nuevo incidente rápidamente se vinculara con ese perfil. Actualmente, el exdelantero se desempeña en actividades relacionadas con el fútbol regional y como captador de talentos, aunque su nombre ya había estado envuelto en controversias recientes vinculadas a su relación con Atlético de Rafaela.
