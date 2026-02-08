Huracán le ganó el clásico a San Lorenzo con un gol de Jordy Caicedo

Huracán se quedó con el clásico ante San Lorenzo al imponerse 1-0 en el interzonal de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. Con un gol de Jordy Caicedo en el segundo tiempo, el equipo de Diego Martínez sumó un triunfo clave para afirmarse en la Zona B. El Globo y el Ciclón protagonizaron un duelo intenso y parejo, pero fue el local el que logró golpear en el momento justo para quedarse con los tres puntos en una nueva edición del clásico.