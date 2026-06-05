Colapinto admitió problemas con el Alpine tras un viernes complicado: "No se siente bien"

Las dificultades aparecieron especialmente en los sectores de frenada, una de las áreas más sensibles del trazado monegasco. Según detalló el propio Colapinto, el monoplaza mostró una tendencia que le impidió atacar con la agresividad necesaria en varias curvas, obligándolo a modificar referencias y perder tiempo respecto de sus rivales directos.

“Estoy bloqueando un montón adelante y en un callejero como Mónaco te saca confianza para frenar fuerte y para meter velocidad en la curva. Tenemos mucho para trabajar, obviamente no fue un gran día. Ojalá el trabajo de la noche sea bueno para revertir lo que nos falta para el sábado”, señaló el argentino al profundizar sobre los inconvenientes encontrados durante la jornada.

Embed Just wait for the marshal reaction!



Colapinto clobbers the barrier after locking up into Turn 1 #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/IYWoUhPHel — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

El análisis resulta especialmente relevante porque Franco llegaba a Mónaco después de firmar su mejor resultado en la Fórmula 1, con el sexto puesto conseguido en el Gran Premio de Canadá. Ese rendimiento había generado expectativas positivas alrededor del equipo francés, aunque las características completamente diferentes del circuito del Principado volvieron a poner en evidencia algunas limitaciones del coche.

Corre Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1

Viernes 5 de junio

Entrenamientos Libres 1: 8:30.

Entrenamientos Libres 2: 12:00.

Sábado 6 de junio

Entrenamientos Libres 3: 7:30.

Clasificación: 11:00.

Domingo 7 de junio

Carrera: 10:00.