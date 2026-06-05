Colapinto admitió problemas con el Alpine tras un viernes complicado: "No se siente bien"
El piloto argentino reconoció que el rendimiento del monoplaza estuvo lejos de lo esperado durante las prácticas libres. Además, se tomó con humor el golpe que sufrió contra las defensas.
Franco Colapinto cerró la primera jornada de actividad del Gran Premio de Mónaco con sensaciones encontradas. Si bien logró completar el programa de trabajo previsto por Alpine y dejó atrás sin consecuencias un fuerte impacto contra los muros del circuito callejero, el argentino reconoció que el rendimiento general del auto estuvo lejos de convencerlo y aseguró que el equipo tiene varios aspectos por corregir de cara al resto del fin de semana.
Luego de finalizar los entrenamientos libres, el piloto habló sobre el incidente que protagonizó durante la segunda sesión, cuando bloqueó los neumáticos al ingresar a la curva Sainte-Dévote y terminó golpeando el lateral izquierdo de su monoplaza contra las barreras de protección. Afortunadamente para él y para Alpine, el auto soportó el impacto sin daños de consideración.
Fiel a su estilo distendido, eligió bromear sobre la maniobra antes de profundizar en el análisis deportivo. “No le di un besito a la pared, le di un abrazo. Por suerte aprendí a pegarle como pasó en Canadá”, comentó entre risas al recordar el golpe sufrido semanas atrás en Montreal. La resistencia del Alpine volvió a quedar demostrada, ya que el piloto pudo regresar a boxes, permitir que los mecánicos revisaran el vehículo y volver a pista para completar la sesión.
Más allá del episodio, el principal motivo de preocupación estuvo relacionado con el comportamiento del auto. El argentino explicó que las sensaciones no fueron positivas y que, especialmente en un circuito tan técnico como Mónaco, la falta de confianza puede transformarse en un problema importante. “La pista está bien, pero con el auto nos costó mucho más que en otras carreras. En general, no se siente bien ni es consistente en todas las curvas y vueltas. Eso es lo que más cuesta en una pista como Mónaco que es de mucha confianza”, expresó.
Las dificultades aparecieron especialmente en los sectores de frenada, una de las áreas más sensibles del trazado monegasco. Según detalló el propio Colapinto, el monoplaza mostró una tendencia que le impidió atacar con la agresividad necesaria en varias curvas, obligándolo a modificar referencias y perder tiempo respecto de sus rivales directos.
“Estoy bloqueando un montón adelante y en un callejero como Mónaco te saca confianza para frenar fuerte y para meter velocidad en la curva. Tenemos mucho para trabajar, obviamente no fue un gran día. Ojalá el trabajo de la noche sea bueno para revertir lo que nos falta para el sábado”, señaló el argentino al profundizar sobre los inconvenientes encontrados durante la jornada.
El análisis resulta especialmente relevante porque Franco llegaba a Mónaco después de firmar su mejor resultado en la Fórmula 1, con el sexto puesto conseguido en el Gran Premio de Canadá. Ese rendimiento había generado expectativas positivas alrededor del equipo francés, aunque las características completamente diferentes del circuito del Principado volvieron a poner en evidencia algunas limitaciones del coche.
Corre Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1
Viernes 5 de junio
- Entrenamientos Libres 1: 8:30.
- Entrenamientos Libres 2: 12:00.
Sábado 6 de junio
- Entrenamientos Libres 3: 7:30.
- Clasificación: 11:00.
Domingo 7 de junio
- Carrera: 10:00.
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