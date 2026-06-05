Franco Colapinto cerró el viernes en el puesto 15 tras una práctica con sobresaltos en Mónaco

La segunda práctica tuvo como gran protagonista a Lewis Hamilton. El británico marcó el mejor tiempo con una vuelta de 1:13.026 y lideró una destacada actuación de Ferrari, ya que Charles Leclerc finalizó segundo apenas unas milésimas por detrás. También sobresalieron los Audi de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, que lograron ubicarse dentro del top diez y confirmaron el buen nivel mostrado durante el día.

La sesión tampoco estuvo exenta de otras incidencias. Lando Norris debió abandonar temporalmente la actividad debido a un inconveniente mecánico en su McLaren, mientras que Sergio “Checo” Pérez protagonizó uno de los momentos más llamativos cuando su Cadillac sufrió un principio de incendio que obligó a desplegar la bandera roja a pocos minutos del final. El mexicano logró descender del vehículo sin inconvenientes y los auxiliares controlaron rápidamente la situación.

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Para Colapinto, el resultado del viernes representa un punto de partida en un circuito donde la confianza suele construirse vuelta tras vuelta. Haber terminado ambas prácticas en el puesto 15 le brinda referencias claras para seguir evolucionando durante el resto del fin de semana. Con la clasificación y la carrera todavía por delante, el argentino buscará aprovechar toda la información recopilada para acercarse aún más al rendimiento de los pilotos que pelean en la zona media de la parrilla.

Corre Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1

Viernes 5 de junio

Entrenamientos Libres 1: 8:30.

Entrenamientos Libres 2: 12:00.

Sábado 6 de junio

Entrenamientos Libres 3: 7:30.

Clasificación: 11:00.

Domingo 7 de junio

Carrera: 10:00.