Franco Colapinto cerró el viernes en el puesto 15 tras una práctica con sobresaltos en Mónaco
El piloto argentino completó las dos sesiones de entrenamientos libres en el histórico circuito callejero y terminó en la misma posición en ambas tandas.
Franco Colapinto completó una intensa jornada de entrenamientos en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, una de las citas más exigentes y desafiantes del calendario. El piloto argentino finalizó en el 15° lugar tanto en la primera como en la segunda práctica libre, en un viernes marcado por el aprendizaje, la búsqueda de rendimiento y un incidente que obligó a su equipo a trabajar contrarreloj para mantener el auto en condiciones.
En la sesión vespertina, el representante de Alpine registró un mejor tiempo de 1:14.758 luego de completar 29 vueltas al trazado urbano del Principado. Esa marca le permitió ubicarse decimoquinto en la clasificación general de la tanda, a 0.261 segundos de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien terminó undécimo con un registro de 1:14.497.
Más allá del resultado, el balance dejó aspectos positivos para el argentino, que continúa sumando experiencia en uno de los circuitos más complejos del campeonato. El momento de mayor tensión llegó cuando restaban poco más de veinte minutos para el cierre de la práctica. Colapinto perdió parte de la trayectoria ideal en una de las zonas más angostas del circuito y golpeó la rueda delantera izquierda contra los muros de contención.
Aunque el impacto no fue de gran magnitud, el piloto regresó inmediatamente a boxes para que los mecánicos revisaran el estado del monoplaza y descartaran daños importantes. Durante varios minutos, el equipo trabajó sobre el Alpine A526 mientras la actividad seguía desarrollándose en pista. Finalmente, los técnicos reemplazaron neumáticos, realizaron controles preventivos y recargaron combustible para permitir que el argentino regresara a girar en el tramo final de la sesión.
La segunda práctica tuvo como gran protagonista a Lewis Hamilton. El británico marcó el mejor tiempo con una vuelta de 1:13.026 y lideró una destacada actuación de Ferrari, ya que Charles Leclerc finalizó segundo apenas unas milésimas por detrás. También sobresalieron los Audi de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, que lograron ubicarse dentro del top diez y confirmaron el buen nivel mostrado durante el día.
La sesión tampoco estuvo exenta de otras incidencias. Lando Norris debió abandonar temporalmente la actividad debido a un inconveniente mecánico en su McLaren, mientras que Sergio “Checo” Pérez protagonizó uno de los momentos más llamativos cuando su Cadillac sufrió un principio de incendio que obligó a desplegar la bandera roja a pocos minutos del final. El mexicano logró descender del vehículo sin inconvenientes y los auxiliares controlaron rápidamente la situación.
Para Colapinto, el resultado del viernes representa un punto de partida en un circuito donde la confianza suele construirse vuelta tras vuelta. Haber terminado ambas prácticas en el puesto 15 le brinda referencias claras para seguir evolucionando durante el resto del fin de semana. Con la clasificación y la carrera todavía por delante, el argentino buscará aprovechar toda la información recopilada para acercarse aún más al rendimiento de los pilotos que pelean en la zona media de la parrilla.
Corre Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1
Viernes 5 de junio
- Entrenamientos Libres 1: 8:30.
- Entrenamientos Libres 2: 12:00.
Sábado 6 de junio
- Entrenamientos Libres 3: 7:30.
- Clasificación: 11:00.
Domingo 7 de junio
- Carrera: 10:00.
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