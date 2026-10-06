Colapinto advirtió sobre el desafío que tendrá Alpine en Singapur: "Uno de los más extremos"

El pilarense también se refirió a las características particulares del circuito y reconoció que es uno de los escenarios que más disfruta dentro del calendario. “La pista es implacable y muy divertida para manejar. La combinación de curvas técnicas, una superficie irregular y muros muy cerca, además de estar bajo las luces, hace que sea uno de mis circuitos favoritos del año”, destacó.

El objetivo de Colapinto para el fin de semana

El piloto argentino tendrá dos clasificaciones durante el fin de semana. Una estará destinada a establecer la grilla de la Sprint, mientras que la segunda determinará las posiciones para la carrera principal del domingo. “Las condiciones realmente premian el compromiso y vamos a necesitar encontrar el nivel adecuado desde el principio, ya que es nuevamente un fin de semana con carrera Sprint”, explicó el joven de 23 años.

El argentino también dejó claro que Alpine apunta a aprovechar las dos oportunidades para intentar acercarse a la zona de puntos. “Tener dos sesiones de clasificación será emocionante y trabajaremos duro para aprovechar al máximo ambas oportunidades y ponernos en una posición que nos permita sumar puntos”, aseguró.

F1: todos los horarios del GP de Singapur

Viernes 9 de octubre

Prácticas Libres 1: 5:30 a 6:30.

Clasificación Sprint: 9:30 a 10:14.

Sábado 10 de octubre

Sprint: 6:00 a 7:00.

Domingo 11 de octubre