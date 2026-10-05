Para seguir a Franco Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1
La Máxima llega a Marina Bay para disputar la 17ª fecha de la temporada 2026. El piloto argentino afrontará un nuevo desafío con Alpine en un fin de semana que tendrá formato sprint.
La Fórmula 1 no se detiene y después del Gran Premio de Baréin en Malasia ya tiene todo preparado para una nueva cita del calendario. El próximo destino será Singapur, donde se disputará la decimoséptima fecha del campeonato 2026 con Franco Colapinto nuevamente en pista al volante de su Alpine.
El argentino llegará al circuito urbano de Marina Bay después de haber terminado en el 13° puesto en Sepang, en una carrera que tuvo a Max Verstappen como ganador. Ahora tendrá una nueva oportunidad para buscar un resultado positivo en uno de los escenarios más particulares de toda la temporada.
Además, el Gran Premio de Singapur tendrá un condimento especial: habrá formato sprint, por lo que la actividad estará concentrada en pocas sesiones y cada salida a pista tendrá una importancia todavía mayor.
F1: todos los horarios del GP de Singapur
La actividad comenzará el viernes 9 de octubre con la única sesión de entrenamientos libres del fin de semana. Más tarde será el turno de la clasificación que establecerá la parrilla para la carrera sprint. Estos son los horarios de la Fórmula 1 para Argentina:
Viernes 9 de octubre
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Prácticas Libres 1: 5:30 a 6:30.
Clasificación Sprint: 9:30 a 10:14.
Sábado 10 de octubre
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Sprint: 6:00 a 7:00.
Domingo 11 de octubre
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Gran Premio de Singapur: 9:00.
¿Cómo es el circuito de Marina Bay?
El Circuito Urbano de Marina Bay es uno de los trazados más reconocibles de la F1. La competencia se disputa de noche y combina sectores lentos con fuertes frenadas y zonas donde los pilotos deben pasar muy cerca de los límites de la pista.
El calor y la humedad de Singapur también representan un desafío físico considerable. Los pilotos deben soportar temperaturas elevadas dentro del habitáculo mientras completan una carrera extensa y exigente.
El circuito fue escenario del primer Gran Premio nocturno de la historia de la Fórmula 1 y se convirtió en una de las carreras más particulares del campeonato. Actualmente, después de las modificaciones realizadas en el trazado, el recorrido cuenta con 19 curvas.
Los principales datos del Gran Premio de Singapur
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Longitud del circuito: 4,927 kilómetros.
Primer Gran Premio: 2008.
Cantidad de vueltas: 62.
Distancia total de carrera: 305,337 kilómetros.
Récord de vuelta: Lewis Hamilton, 1:33.808 en 2025.
La combinación de curvas, frenadas y proximidad de los muros hace que Marina Bay sea un circuito donde la precisión resulte fundamental. A diferencia de otros escenarios del calendario, los pilotos cuentan con muy poco margen para corregir un error.
El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: del 6 al 8 de marzo - REALIZADO
- Gran Premio de China: del 13 al 15 de marzo - REALIZADO
- Gran Premio de Japón: del 27 al 29 de marzo - REALIZADO
- Gran Premio de Arabia Saudita: del 17 al 19 de abril - CANCELADA
- Gran Premio de Miami: del 1° al 3 de mayo - REALIZADO
- Gran Premio de Canadá: del 22 al 24 de mayo - REALIZADO
- Gran Premio de Mónaco: del 5 al 7 de junio - REALIZADO
- Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio - REALIZADO
- Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio - REALIZADO
- Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio - REALIZADO
- Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio - REALIZADO
- Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio - REALIZADO
- Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto - REALIZADO
- Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre - REALIZADO
- Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre - REALIZADO
- Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre - REALIZADO
- Gran Premio de Baréin en Malasia: del 2 a 4 de octubre - REALIZADO
- Gran Premio de Singapur: del 9 al 11 de octubre - PROXIMAMENTE
- Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre
- Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre
- Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre
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