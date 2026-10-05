Para seguir a Franco Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1

El calor y la humedad de Singapur también representan un desafío físico considerable. Los pilotos deben soportar temperaturas elevadas dentro del habitáculo mientras completan una carrera extensa y exigente.

El circuito fue escenario del primer Gran Premio nocturno de la historia de la Fórmula 1 y se convirtió en una de las carreras más particulares del campeonato. Actualmente, después de las modificaciones realizadas en el trazado, el recorrido cuenta con 19 curvas.

Los principales datos del Gran Premio de Singapur

Longitud del circuito: 4,927 kilómetros.

Primer Gran Premio: 2008.

Cantidad de vueltas: 62.

Distancia total de carrera: 305,337 kilómetros.

Récord de vuelta: Lewis Hamilton, 1:33.808 en 2025.

La combinación de curvas, frenadas y proximidad de los muros hace que Marina Bay sea un circuito donde la precisión resulte fundamental. A diferencia de otros escenarios del calendario, los pilotos cuentan con muy poco margen para corregir un error.

El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026