Colapinto quedó a un paso de la SQ3 en Singapur y confía en mejorar: "No estamos lejos"
Aunque reconoció dificultades con los frenos, los neumáticos y el comportamiento del Alpine, el piloto argentino se mostró esperanzado de cara a la actividad del sábado.
Franco Colapinto cerró la clasificación para la Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 con sensaciones encontradas. El argentino estuvo muy cerca de avanzar a la SQ3, pero finalmente quedó eliminado en la segunda tanda por una diferencia mínima respecto de su compañero de Alpine, Pierre Gasly.
Pese a la frustración de no meterse entre los diez mejores, el piloto de Pilar destacó algunos aspectos positivos del rendimiento del auto y confió en que el equipo podrá dar un paso adelante. Franco registró un tiempo de 1:33.249 en su mejor intento de la SQ2, mientras que el francés marcó 1:33.155 y se quedó con el último lugar disponible para la siguiente instancia.
Apenas 94 milésimas separaron a los dos integrantes de Alpine en el circuito urbano de Marina Bay. Después de bajarse del monoplaza, el argentino analizó su desempeño y explicó cuáles fueron los principales inconvenientes que le impidieron aprovechar todo el potencial del vehículo. Si bien consideró que su vuelta rápida fue buena, señaló que todavía necesita mejorar sus sensaciones al comienzo de los giros, especialmente en las frenadas.
Colapinto explicó por qué no pudo avanzar a la SQ3
El corredor identificó dificultades con los frenos y los neumáticos como dos de los factores que condicionaron su rendimiento durante la clasificación. Según explicó, le costó encontrar el agarre necesario al iniciar las vueltas rápidas, una situación que complicó su confianza en los sectores más exigentes del trazado.
"Muy cerca. Creo que me estuvo costando al principio de la vuelta un poco. No me siento cómodo con los frenos y con las gomas para arrancar y tener el grip que siento que debería tener con la goma nueva. Hay que trabajar un poco en eso y después en el auto. La vuelta fue buena", expresó Colapinto tras la sesión.
La declaración reflejó el balance del argentino: por un lado, valoró la vuelta que consiguió sobre el final de la SQ2; por el otro, reconoció que todavía tiene margen para mejorar en un circuito que exige precisión y confianza en cada frenada. En Singapur, donde las curvas lentas y la proximidad de los muros reducen el margen de error, comenzar una vuelta sin las sensaciones adecuadas puede resultar determinante.
Los problemas que detectó en el Alpine durante la jornada
También se refirió al comportamiento general del monoplaza y explicó que las dificultades no aparecieron solamente durante la clasificación. A lo largo de la jornada, sintió que el auto no respondía como esperaba en diferentes sectores de las curvas. "Me estuvo costando un poco todo el día. El auto se ve bastante desconectado de entrada a mitad de curva y con bastante ida de trompa en mitad de curva. Hay que trabajar para mañana (sábado), creo que hay bastante por mejorar", sostuvo.
La falta de estabilidad en el tren delantero representa un aspecto importante en un circuito como Marina Bay, donde los cambios de dirección y las curvas lentas obligan a encontrar un equilibrio preciso entre la entrada, el paso por el vértice y la salida. El equipo deberá revisar los datos recopilados durante las tandas para determinar qué modificaciones pueden ayudar a mejorar esas sensaciones.
A su vez, mencionó las dificultades que encontró al intentar aprovechar los sectores más exigentes de la pista. Según explicó, pudo asumir riesgos en algunos puntos, pero sufrió especialmente en las frenadas fuertes, donde la temperatura de los frenos y la gestión de la energía tuvieron un papel importante.
"Los lugares donde hay que tomar riesgos, tomé riesgos y fui bien. Solo que en curvas un poco boludas me está costando más con las frenadas fuertes, los frenos arrancando la vuelta medio fríos, con todo el tráfico y con este sistema de la batería, que no podés frenar fuerte porque no tenés potencia. En la primera que frenás fuerte se va de encima la vuelta y no tuve confianza para parar el auto bien", explicó.
A pesar de los inconvenientes, el joven de 23 años evitó quedarse únicamente con el resultado de la clasificación y se mostró confiado en las posibilidades de Alpine para la carrera corta del sábado. "Hay un par de cosas para trabajar en la noche y mejorar para mañana, pero no estamos lejos. Intentaremos dar un pasito y estoy seguro de que vamos a estar un poco mejor mañana", aseguró.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en el GP de Singapur
Viernes 9 de octubre
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Prácticas Libres 1: 5:30 a 6:30.
Clasificación Sprint: 9:30 a 10:14.
Sábado 10 de octubre
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Sprint: 6:00 a 7:00.
Domingo 11 de octubre
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Gran Premio de Singapur: 9:00.
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