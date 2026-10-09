Colapinto quedó a un paso de la SQ3 en Singapur y confía en mejorar: "No estamos lejos"

La declaración reflejó el balance del argentino: por un lado, valoró la vuelta que consiguió sobre el final de la SQ2; por el otro, reconoció que todavía tiene margen para mejorar en un circuito que exige precisión y confianza en cada frenada. En Singapur, donde las curvas lentas y la proximidad de los muros reducen el margen de error, comenzar una vuelta sin las sensaciones adecuadas puede resultar determinante.

"NO ESTAMOS LEJOS. ESTOY SEGURO QUE VAMOS A ESTAR MEJOR MAÑANA". Franco Colapinto se mostró optimista con el rendimiento de su Alpine de cara a la Sprint de este sábado en Singapur. ¡Larga 11°! #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/81rmQMF94C — SportsCenter (@SC_ESPN) October 9, 2026

Los problemas que detectó en el Alpine durante la jornada

También se refirió al comportamiento general del monoplaza y explicó que las dificultades no aparecieron solamente durante la clasificación. A lo largo de la jornada, sintió que el auto no respondía como esperaba en diferentes sectores de las curvas. "Me estuvo costando un poco todo el día. El auto se ve bastante desconectado de entrada a mitad de curva y con bastante ida de trompa en mitad de curva. Hay que trabajar para mañana (sábado), creo que hay bastante por mejorar", sostuvo.

La falta de estabilidad en el tren delantero representa un aspecto importante en un circuito como Marina Bay, donde los cambios de dirección y las curvas lentas obligan a encontrar un equilibrio preciso entre la entrada, el paso por el vértice y la salida. El equipo deberá revisar los datos recopilados durante las tandas para determinar qué modificaciones pueden ayudar a mejorar esas sensaciones.

A su vez, mencionó las dificultades que encontró al intentar aprovechar los sectores más exigentes de la pista. Según explicó, pudo asumir riesgos en algunos puntos, pero sufrió especialmente en las frenadas fuertes, donde la temperatura de los frenos y la gestión de la energía tuvieron un papel importante.

"Los lugares donde hay que tomar riesgos, tomé riesgos y fui bien. Solo que en curvas un poco boludas me está costando más con las frenadas fuertes, los frenos arrancando la vuelta medio fríos, con todo el tráfico y con este sistema de la batería, que no podés frenar fuerte porque no tenés potencia. En la primera que frenás fuerte se va de encima la vuelta y no tuve confianza para parar el auto bien", explicó.

A pesar de los inconvenientes, el joven de 23 años evitó quedarse únicamente con el resultado de la clasificación y se mostró confiado en las posibilidades de Alpine para la carrera corta del sábado. "Hay un par de cosas para trabajar en la noche y mejorar para mañana, pero no estamos lejos. Intentaremos dar un pasito y estoy seguro de que vamos a estar un poco mejor mañana", aseguró.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en el GP de Singapur

Viernes 9 de octubre

Prácticas Libres 1: 5:30 a 6:30.

Clasificación Sprint: 9:30 a 10:14.

Sábado 10 de octubre

Sprint: 6:00 a 7:00.

Domingo 11 de octubre