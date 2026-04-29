El insólito motivo por el cuál se puede suspender el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Si bien la lluvia no suele ser un impedimento para que los monoplazas salgan a pista, el pronóstico para este viernes, sábado y domingo en Miami indica un 70% de probabilidades de tormentas con descargas eléctricas. Según el reglamento vigente de la Fórmula 1, la presencia de rayos en las cercanías del trazado habilita la suspensión inmediata de cualquier sesión. A esto se le suma una traba legal propia del país anfitrión, ya que en Estados Unidos rige una ley nacional que prohíbe la realización de actividades deportivas ante el riesgo de caída de rayos, un protocolo que ya se ha visto en la MLS y durante el pasado Mundial de Clubes 2025.