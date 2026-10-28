Colapinto y el desafío que preocupa a Alpine antes de México: "Hay que ajustar el auto"

El piloto también destacó el ambiente que se vive durante el Gran Premio, especialmente en el sector del estadio, uno de los lugares más emblemáticos del circuito mexicano. “El Autódromo Hermanos Rodríguez es siempre un circuito especial, y el ambiente que crean los aficionados mexicanos es fantástico. Se les puede oír animar y cantar, especialmente en la zona del Foro Sol, que es una de las partes más singulares de cualquier circuito en todo el año”, expresó.

¿Por qué Colapinto no participará de la primera práctica libre?

La actividad del viernes tendrá una particularidad para Alpine. El italiano Gabriele Minì, integrante de la academia de jóvenes pilotos de la escudería, ocupará el monoplaza de Colapinto durante la primera práctica libre, en cumplimiento del programa obligatorio de sesiones para debutantes.

Por este motivo, el argentino recién volverá a conducir su auto durante el segundo entrenamiento del día, una instancia importante para comenzar a trabajar en la puesta a punto de cara a la clasificación y la carrera. “Con Gabriele al volante de mi coche durante la sesión de entrenamientos libres 1, espero con ganas salir a pista el viernes por la tarde y, ojalá, dar comienzo a lo que será un fin de semana competitivo para nosotros”, concluyó.

Cronograma del GP de México: días y horarios en Argentina

Los horarios corresponden a la Argentina. La competencia podrá seguirse a través de Fox Sports y Disney+ Premium. La actividad de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez se desarrollará de acuerdo con el siguiente calendario:

Viernes 30 de octubre

Práctica libre 1: 15.30 a 16.30.

Práctica libre 2: 19 a 20.

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: 14.30 a 15.30.

Clasificación: 18 a 19.

Domingo 1 de noviembre