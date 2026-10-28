Colapinto y el desafío que preocupa a Alpine antes de México: "Hay que ajustar el auto"
El piloto argentino buscará recuperarse en la Fórmula 1 tras su abandono en Austin. Cederá su lugar en la primera práctica libre de este viernes.
Franco Colapinto ya piensa en el Gran Premio de México, donde intentará dejar atrás los resultados adversos de las últimas carreras y recuperar competitividad con Alpine. Después de abandonar en Estados Unidos por los daños sufridos tras un incidente con Arvid Lindblad, el argentino afrontará un nuevo desafío en la temporada 2026 de la Fórmula 1.
En declaraciones difundidas por la escudería francesa, el piloto explicó cómo vivió el desenlace de la competencia en Austin y anticipó las dificultades que encontrará en el Autódromo Hermanos Rodríguez. “Fue una verdadera lástima tener que abandonar por segunda carrera consecutiva en Austin, después de que el coche sufriera daños tras el incidente con Arvid (Lindblad)”, lamentó Colapinto.
Pese a no haber podido completar la carrera, el bonaerense destacó el avance que había conseguido antes de quedar fuera de competencia. “Habíamos logrado un progreso razonable, teniendo en cuenta que salimos desde atrás y con neumáticos duros; sin embargo, ahora estamos totalmente centrados en Ciudad de México, con el objetivo de tener un fin de semana más tranquilo y positivo”, sostuvo.
La altitud, el principal desafío para Alpine en México
Uno de los factores que condicionará el rendimiento de los monoplazas será la ubicación del circuito, situado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. La menor densidad del aire afecta la aerodinámica y la refrigeración, por lo que los equipos deberán encontrar una configuración adecuada para aprovechar el potencial de sus autos.
Colapinto reconoció que las condiciones particulares del trazado exigirán un trabajo específico de los ingenieros de Alpine. “La gran altitud planteará un desafío adicional, por lo que tendremos que ajustar el coche para adaptarnos a estas condiciones tan particulares y situarnos en la posición más competitiva posible”, explicó el argentino.
El piloto también destacó el ambiente que se vive durante el Gran Premio, especialmente en el sector del estadio, uno de los lugares más emblemáticos del circuito mexicano. “El Autódromo Hermanos Rodríguez es siempre un circuito especial, y el ambiente que crean los aficionados mexicanos es fantástico. Se les puede oír animar y cantar, especialmente en la zona del Foro Sol, que es una de las partes más singulares de cualquier circuito en todo el año”, expresó.
¿Por qué Colapinto no participará de la primera práctica libre?
La actividad del viernes tendrá una particularidad para Alpine. El italiano Gabriele Minì, integrante de la academia de jóvenes pilotos de la escudería, ocupará el monoplaza de Colapinto durante la primera práctica libre, en cumplimiento del programa obligatorio de sesiones para debutantes.
Por este motivo, el argentino recién volverá a conducir su auto durante el segundo entrenamiento del día, una instancia importante para comenzar a trabajar en la puesta a punto de cara a la clasificación y la carrera. “Con Gabriele al volante de mi coche durante la sesión de entrenamientos libres 1, espero con ganas salir a pista el viernes por la tarde y, ojalá, dar comienzo a lo que será un fin de semana competitivo para nosotros”, concluyó.
Cronograma del GP de México: días y horarios en Argentina
Los horarios corresponden a la Argentina. La competencia podrá seguirse a través de Fox Sports y Disney+ Premium. La actividad de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez se desarrollará de acuerdo con el siguiente calendario:
Viernes 30 de octubre
- Práctica libre 1: 15.30 a 16.30.
- Práctica libre 2: 19 a 20.
Sábado 31 de octubre
- Práctica libre 3: 14.30 a 15.30.
- Clasificación: 18 a 19.
Domingo 1 de noviembre
- Carrera: 17.
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