Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de México 2025: el antecedente con Alpine
El argentino volverá al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el año pasado terminó 16° y en su primera presentación allí había finalizado 12° con Williams.
Franco Colapinto regresará este fin de semana al circuito mexicano con la intención de conseguir un resultado diferente al de sus anteriores presentaciones. El piloto argentino disputará su tercera carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, después de competir allí en 2024 y 2025.
Su antecedente más reciente no fue positivo. En la temporada pasada, ya como integrante de Alpine, terminó en el puesto 16, mientras que su compañero Pierre Gasly cruzó la meta en la 15ª posición.
La clasificación de Colapinto en México durante 2025
El fin de semana anterior a la carrera también había sido complicado para el argentino. Durante la clasificación, Colapinto registró un tiempo de 1:17.670 y quedó en el último lugar de la grilla, en el puesto 20. Gasly, en cambio, consiguió ubicarse 14°, mientras que Lando Norris obtuvo la pole position con una vuelta de 1:15.586.
En la carrera, el panorama no mejoró para Alpine: Colapinto finalizó 16° y su compañero logró terminar una posición por delante. El resultado dejó al equipo sin una recompensa importante en un circuito que exige una puesta a punto específica por sus características y la altitud.
El recuerdo de 2024 y la revancha con Alpine
La primera experiencia de Colapinto en México había sido con Williams, durante la temporada 2024. En aquella oportunidad, el argentino terminó 12°, un resultado que intentará mejorar en su nueva visita.
Ahora, con Alpine, buscará dejar atrás tanto el antecedente de 2025 como los abandonos recientes. La escudería francesa necesita aprovechar cada oportunidad para sumar puntos en el campeonato de constructores, mientras el piloto argentino intenta recuperar regularidad.
La carrera mexicana será, además, la primera de las últimas citas latinoamericanas del calendario, antes del Gran Premio de Brasil. El pilarense de 23 años llegará con la expectativa de completar un fin de semana sin incidentes y comenzar a revertir una seguidilla de resultados adversos.
Cronograma del GP de México 2026: días y horarios en Argentina
Los horarios corresponden a la Argentina. La competencia podrá seguirse a través de Fox Sports y Disney+ Premium. La actividad de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez se desarrollará de acuerdo con el siguiente calendario:
Viernes 30 de octubre
- Práctica libre 1: 15.30 a 16.30.
- Práctica libre 2: 19 a 20.
Sábado 31 de octubre
- Práctica libre 3: 14.30 a 15.30.
- Clasificación: 18 a 19.
Domingo 1 de noviembre
- Carrera: 17.
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