Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de México 2025: el antecedente con Alpine

Ahora, con Alpine, buscará dejar atrás tanto el antecedente de 2025 como los abandonos recientes. La escudería francesa necesita aprovechar cada oportunidad para sumar puntos en el campeonato de constructores, mientras el piloto argentino intenta recuperar regularidad.

La carrera mexicana será, además, la primera de las últimas citas latinoamericanas del calendario, antes del Gran Premio de Brasil. El pilarense de 23 años llegará con la expectativa de completar un fin de semana sin incidentes y comenzar a revertir una seguidilla de resultados adversos.

Cronograma del GP de México 2026: días y horarios en Argentina

Los horarios corresponden a la Argentina. La competencia podrá seguirse a través de Fox Sports y Disney+ Premium. La actividad de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez se desarrollará de acuerdo con el siguiente calendario:

Viernes 30 de octubre

Práctica libre 1: 15.30 a 16.30.

Práctica libre 2: 19 a 20.

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: 14.30 a 15.30.

Clasificación: 18 a 19.

Domingo 1 de noviembre