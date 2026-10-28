Franco Colapinto quiere cambiar la cara en México: así es el Autódromo Hermanos Rodríguez
El argentino buscará recuperarse de su abandono en Austin, aunque deberá esperar hasta la segunda práctica para salir a pista.
Franco Colapinto se prepara para afrontar el Gran Premio de México, correspondiente a una nueva fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Después de abandonar en Austin por los daños sufridos tras el incidente con Arvid Lindblad, el piloto de Alpine intentará dejar atrás los últimos resultados adversos y encontrar un rendimiento competitivo.
El desafío no será sencillo. El Autódromo Hermanos Rodríguez presenta características técnicas particulares, con largas rectas, frenadas exigentes y sectores lentos que obligan a los equipos a encontrar un equilibrio adecuado en la puesta a punto.
¿Cómo es el Autódromo Hermanos Rodríguez de México?
El trazado mexicano tiene una extensión de 4,304 kilómetros y se distingue por su combinación de sectores veloces y curvas enlazadas. En la recta principal, los monoplazas pueden superar los 350 km/h antes de afrontar una fuerte frenada para ingresar en las primeras curvas.
El primer sector exige precisión en los cambios de dirección y estabilidad durante las frenadas. Más adelante, los pilotos deben aprovechar las zonas de aceleración y el sistema DRS para ganar velocidad y buscar oportunidades de adelantamiento.
El segundo tramo combina curvas lentas con una secuencia de sectores rápidos en los que resulta fundamental mantener el agarre. Una mala salida puede comprometer la velocidad en las rectas posteriores.
El tercer sector presenta una de las imágenes más reconocidas de la Fórmula 1: el paso por el estadio, donde los autos circulan rodeados de tribunas repletas de aficionados. Allí, las velocidades son menores y la precisión al volante adquiere especial importancia antes de regresar a la recta de meta.
La altitud, otro obstáculo para Alpine
La ubicación del circuito, a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, representa una dificultad adicional para las escuderías. La menor densidad del aire influye en la aerodinámica, la refrigeración y el funcionamiento de distintos componentes de los monoplazas.
Colapinto reconoció que será necesario encontrar una configuración apropiada para afrontar esas condiciones. “La gran altitud planteará un desafío adicional, por lo que tendremos que ajustar el coche para adaptarnos a estas condiciones tan particulares y situarnos en la posición más competitiva posible”, explicó el argentino.
El piloto también destacó el ambiente que generan los espectadores mexicanos. “El Autódromo Hermanos Rodríguez es siempre un circuito especial, y el ambiente que crean los aficionados mexicanos es fantástico. Se les puede oír animar y cantar, especialmente en la zona del Foro Sol, que es una de las partes más singulares de cualquier circuito en todo el año”, expresó.
Las obras en el circuito mexicano
Entre los trabajos previstos figuran la revisión del asfalto, los sistemas de drenaje, los pianos de las curvas, la iluminación, el cableado y distintas instalaciones del recinto.
Para la edición de 2026, la organización anunció una inversión superior a los 200 millones de pesos mexicanos destinada a obras en la pista. El proyecto contempla una nueva capa de asfalto de 6,5 centímetros, además de tareas de mantenimiento en los U-drains, los kerbs y los edificios del Pit Building y el Paddock.
Los trabajos se desarrollan en colaboración con el ingeniero Herman Tilke, reconocido por su participación en el diseño y desarrollo de circuitos internacionales.
Federico González Compeán, director general del Gran Premio de México, destacó la importancia de estas mejoras para mantener el nivel de las instalaciones. “Esta inversión representa nuestro compromiso por preservar al Autódromo Hermanos Rodríguez como un recinto de clase mundial. Garantizar su homologación internacional y seguir elevando sus estándares técnicos es fundamental para que México continúe siendo parte del calendario de Formula 1 durante los próximos años”, afirmó.
Además de las intervenciones principales, se realizan tareas de pintura, inspecciones técnicas y acondicionamiento de diferentes sectores antes de la llegada de las escuderías.
El montaje de las hospitalities y el paddock
Otra parte fundamental de la preparación corresponde a los espacios destinados a equipos, invitados y patrocinadores. Las hospitalities requieren una planificación anticipada para organizar los servicios gastronómicos, las áreas de descanso y las instalaciones de atención.
El Paddock, por su parte, concentra buena parte de la actividad operativa de la F1. Allí trabajan integrantes de las escuderías, personal técnico y representantes de las distintas organizaciones que participan del campeonato. También se acondicionan el centro de prensa, las pantallas y los sectores de entretenimiento para los aficionados.
¿Por qué Colapinto se perderá la primera práctica libre?
El viernes tendrá una particularidad para Alpine: el italiano Gabriele Minì conducirá el monoplaza del argentino durante la primera práctica libre, en cumplimiento del programa de sesiones destinado a pilotos debutantes.
Por ese motivo, el pilarense de 23 años recién volverá a manejar su auto durante el segundo entrenamiento, cuando comenzará a trabajar directamente en la preparación para la clasificación y la carrera. El objetivo será aprovechar al máximo el tiempo disponible para adaptarse a las exigencias del trazado mexicano y dejar atrás una seguidilla de resultados que complicó su temporada.
Cronograma del GP de México: días y horarios en Argentina
Viernes 30 de octubre
- Práctica libre 1: 15.30 a 16.30.
- Práctica libre 2: 19 a 20.
Sábado 31 de octubre
- Práctica libre 3: 14.30 a 15.30.
- Clasificación: 18 a 19.
Domingo 1 de noviembre
- Carrera: 17.
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