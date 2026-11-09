Colombia vs. Chile, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV

El seleccionado colombiano, dirigido por Néstor Lorenzo, afronta el compromiso con el objetivo de cerrar el año con una victoria. En su última presentación de octubre, la "Tricolor" venció 1-0 a Perú, luego de empatar 1-1 frente a México y caer 1-0 ante Paraguay. Para esta convocatoria, el entrenador no podrá contar con Luis Díaz, Richard Ríos y Juan Camilo Hernández, quienes quedaron fuera por problemas físicos.