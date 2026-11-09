Colombia vs. Chile, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV
La selección cafetera recibe a Chile en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, en el primero de los amistosos correspondientes a la fecha FIFA de noviembre.
Colombia y Chile se enfrentan este viernes, desde las 21 (hora argentina), en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, por un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro será el primero de los dos amistosos que disputarán ambos seleccionados durante noviembre, ya que volverán a enfrentarse el martes 17 en el Nacional de Santiago.
El seleccionado colombiano, dirigido por Néstor Lorenzo, afronta el compromiso con el objetivo de cerrar el año con una victoria. En su última presentación de octubre, la "Tricolor" venció 1-0 a Perú, luego de empatar 1-1 frente a México y caer 1-0 ante Paraguay. Para esta convocatoria, el entrenador no podrá contar con Luis Díaz, Richard Ríos y Juan Camilo Hernández, quienes quedaron fuera por problemas físicos.
Por su parte, el conjunto chileno, conducido por Nicolás Córdova, buscará aprovechar esta doble fecha internacional para seguir probando alternativas y consolidar su renovación futbolística. En sus últimos compromisos, "La Roja" perdió ante Canadá y Estados Unidos, pero se recuperó con una victoria por 2-0 contra México.
Formaciones de Colombia vs. Chile por un amistoso internacional
- Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan Cabal; Jefferson Lerma, Nelson Deossa; Jhon Arias, Yáser Asprilla, Jaminton Campaz; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.
- Chile: Lawrence Vigouroux; Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola; Darío Osorio, Williams Alarcón, Lucas Cepeda; Ben Brereton. DT: Nicolás Córdova.
Horario y televisación
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Hora: 21:00 (hora argentina).
Estadio: Olímpico Pascual Guerrero de Cali.
Árbitro: a confirmar.
VAR: a confirmar.
TV: a confirmar.
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