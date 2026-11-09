Estudiantes de La Plata vs. Independiente Rivadavia, por la Supercopa Argentina 2026: horario, formaciones y TV
El "Pincha" e Independiente chocan en Córdoba por un nuevo título del fútbol argentino, tras consagrarse campeones del Trofeo de Campeones y la Copa Argentina, respectivamente.
Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia se enfrentan este jueves, desde las 20, en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, por la final de la Supercopa Argentina 2026.
El encuentro, que será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports, definirá un nuevo campeón del fútbol argentino y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR.
El "Pincha", dirigido por Alexander Medina, obtuvo su lugar en esta definición tras consagrarse campeón del Trofeo de Campeones 2025. El conjunto platense, que buscará una nueva conquista, viene de quedar fuera de los playoffs del Torneo Clausura, aunque todas las miradas apuntan a la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. La definición del certamen continental será el 28 de noviembre, en Montevideo.
Del otro lado está Independiente Rivadavia, conducido por Alfredo Berti, que afrontará una final histórica para el fútbol mendocino. La "Lepra" consiguió su clasificación tras ganar la Copa Argentina 2025 y será el primer representante de Mendoza en disputar la Supercopa.
Formaciones de Estudiantes de La Plata vs. Independiente Rivadavia por la Supercopa Argentina
- Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Elordi; Tomás Bottari; Gonzalo Ríos, José Florentín, Leonel Bucca; Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Horario y televisación
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Hora: 20.00
Estadio: Julio César Villagra.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
VAR: Héctor Paletta.
TV: ESPN Premium y TNT Sports.
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