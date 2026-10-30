Colombia: un colectivero conmueve a los pasajeros con un mensaje sobre su primer día como chofer
El conductor pidió paciencia ante posibles desvíos y apelaba al interés común de regresar temprano a casa.
Un conmovedor mensaje se viralizó en las redes sociales luego de que el chofer del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), en Bogotá, Colombia dejara una nota al lado de los torniquetes para pedirles a los pasajeros que tuvieran un poco de paciencia con él.
Al ser su primer día, era consciente de que podía perderse y de que algunos pasajeros podrían apresurarlo porque querían llegar rápido a sus destinos, por lo que tomó precauciones. Además de solicitarles un poco de paciencia, también les pidió que, si se sentía perdido en algún momento, lo ayudaran a ubicarse.
"Si me siento perdido, oriénteme, es mi primera ruta", se lee en el letrero, elaborado en cartón, que los usuarios podían leer al ingresar al colectivo. La amabilidad del conductor hizo que los internautas lo felicitaran, no solo por la forma en la que escribió el mensaje, sino también porque se estaba poniendo en los zapatos de los usuarios. "Les agradezco. A todos nos conviene llegar temprano a casa", concluía el mensaje.
La reacción de los internautas se concentró en el tono del aviso y en la disposición del conductor para reconocer que necesitaba apoyo. Varios usuarios valoraron que se pusiera en el lugar de quienes utilizaban el servicio.
"Del trabajo de ese señor depende la comidita de una familia", escribió un cibernauta al leer el mensaje que se hizo viral en las redes sociales.
En esa misma línea, una usuaria agradeció su honestidad e indicó que, si se lo encontraba en la ruta que utilizaba, no tendría ninguna duda en ayudarlo en lo que necesitara."Señor, yo con gusto lo ayudo. Gracias por su honestidad, que es tan difícil de encontrar por estos tiempos", dijo.
La imagen se volvió viral sin que se conocieran más detalles sobre el chofer o el resultado de su primer recorrido. Aun así, el mensaje instaló entre los usuarios una idea compartida: la colaboración de los pasajeros podía facilitar el comienzo de quien acababa de asumir una nueva responsabilidad.
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