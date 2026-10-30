Colombia: un colectivero conmueve a los pasajeros con un mensaje sobre su primer día como chofer

En esa misma línea, una usuaria agradeció su honestidad e indicó que, si se lo encontraba en la ruta que utilizaba, no tendría ninguna duda en ayudarlo en lo que necesitara."Señor, yo con gusto lo ayudo. Gracias por su honestidad, que es tan difícil de encontrar por estos tiempos", dijo.

La imagen se volvió viral sin que se conocieran más detalles sobre el chofer o el resultado de su primer recorrido. Aun así, el mensaje instaló entre los usuarios una idea compartida: la colaboración de los pasajeros podía facilitar el comienzo de quien acababa de asumir una nueva responsabilidad.