Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

La mejor actuación de la selección cafetera se dio en Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final de la mano de James Rodríguez, en una campaña histórica que marcó un antes y un después para el fútbol colombiano. Desde entonces, se consolidó como un habitual competidor en la máxima cita, aunque sin poder superar aquella histórica performance.

Formaciones de Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026

Colombia: Ospina; Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí Mojica; Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Horario y televisación