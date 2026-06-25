Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Colombia, clasificado a la siguiente etapa del torneo, se disputa la punta del Grupo K ante el seleccionado europeo. Descubrí todos los detalles en la nota.
Colombia y Portugal juegan este sábado, a las 20:30 (hora de Argentina), en Miami, por la tercera y última fecha del Grupo K del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y aparece como uno de los partidos más atractivos de la jornada, con dos selecciones que no solo buscan sellar su clasificación a los dieciseisavos de final, sino que también se disputarán la punta de la zona.
El conjunto portugués, liderado por Cristiano Ronaldo, debutó con un empate ante República Democrática del Congo y en la segunda fecha consiguió su primera victoria ante Uzbeskistán, motivo por el cual se ubica segundo, con 4 unidades.
Colombia, por su parte, también atraviesa un buen presente: inició el torneo con triunfo en su estreno y llega con puntaje ideal tras sus primeras presentaciones, mostrando solidez y eficacia en ambas áreas. El equipo sudamericano, ya clasificado a la siguiente etapa, se encuentra en los más alto del Grupo K con 6 puntos.
La mejor actuación de la selección cafetera se dio en Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final de la mano de James Rodríguez, en una campaña histórica que marcó un antes y un después para el fútbol colombiano. Desde entonces, se consolidó como un habitual competidor en la máxima cita, aunque sin poder superar aquella histórica performance.
Formaciones de Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026
Colombia: Ospina; Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí Mojica; Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.
Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.
Horario y televisación
- Hora: 20:30
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Miami
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