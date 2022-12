Colombia: influencer se tatuó a Messi en la frente, pero se arrepintió

arrepentido tatuaje messi

"No pensé decir esto tan pronto porque la verdad me sentí muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho y lo que había logrado, pero debo confesar que estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje, de haber hecho eso”, explicó en un video de más de cinco minutos que utilizó para realizar el descargo.

El joven admitió que: “ Me quiero borrar el tatuaje, no sé cómo es un procedimiento de esos, no sé dónde los hacen ni cómo es eso, pero estoy seguro de que me lo quiero borrar. Quiero borrármelo con láser porque mi vida cambió negativamente en todos los aspectos. Y quiero volver a ser normal”.

Además, se lamentó porque "he sido juzgado y hasta recibí amenazas, todo por un video que grabé y subí a mis redes sociales, en el cual se plasma y se ve que cumplo un reto que había prometido con mis amigos, que consistía en que si perdí me tenía que tatuar ‘Messi’, ‘D10S’ y las estrellas”.

Jambs compartió todo el proceso en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 142 mil seguidores.