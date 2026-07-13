Cómo está el historial entre España y Francia: los antecedentes antes de la semifinal del Mundial 2026
Les Bleus y La Roja volverán a enfrentarse en un duelo decisivo. Españoles dominan el historial, aunque franceses se quedaron con varios de los cruces más importantes.
Francia y España protagonizarán una de las semifinales del Mundial 2026 en un enfrentamiento que reedita una de las grandes rivalidades del fútbol europeo. Aunque la Roja lidera el historial, los antecedentes recientes muestran una serie de cruces decisivos con triunfos repartidos entre ambos seleccionados.
En total, ambas selecciones disputaron 38 partidos oficiales y amistosos. España ganó 18 encuentros, Francia se impuso en 13 y empataron en siete oportunidades. Sin embargo, más allá de la superioridad estadística de la Roja, los franceses lograron imponerse en algunos de los compromisos más trascendentes.
Les Bleus conquistaron la final de la Eurocopa 1984 al vencer 2 a 0 a España, se quedaron con la final de la UEFA Nations League 2021 por 2 a 1 y también eliminaron al conjunto español en los octavos de final del Mundial de Alemania 2006 con un triunfo por 3 a 1. Si bien Francia ganó varios de los duelos con mayor peso histórico, España llega fortalecida por sus resultados más recientes.
Los dirigidos por Luis de la Fuente derrotaron a los franceses por 2 a 1 en las semifinales de la Eurocopa 2024 y volvieron a imponerse un año después en otro partidazo: un 5 a 4 en las semifinales de la UEFA Nations League 2025.
Con declaraciones cruzadas entre futbolistas y entrenadores en los últimos enfrentamientos, la rivalidad creció notablemente y llega a una nueva edición con un lugar en la final del Mundial 2026 en juego. Actualmente, Francia, España e Inglaterra aparecen como las principales potencias del fútbol europeo y buscarán confirmar ese protagonismo en la máxima cita internacional.
Los últimos cinco partidos entre Francia y España
- 4 de septiembre de 2014 – Amistoso: Francia 1-0 España.
- 28 de marzo de 2017 – Amistoso: Francia 0-2 España.
- 10 de octubre de 2021 – Final de la UEFA Nations League: España 1-2 Francia.
- 9 de julio de 2024 – Semifinal de la Eurocopa: España 2-1 Francia.
- 5 de junio de 2025 – Semifinal de la UEFA Nations League: España 5-4 Francia.
Con el historial como antecedente y el presente de ambos seleccionados, la semifinal del Mundial 2026 promete un nuevo capítulo de una rivalidad que, en los últimos años, se transformó en una de las más atractivas del fútbol internacional.
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