Cómo está el historial entre España y Francia: los antecedentes antes de la semifinal del Mundial 2026

Les Bleus conquistaron la final de la Eurocopa 1984 al vencer 2 a 0 a España, se quedaron con la final de la UEFA Nations League 2021 por 2 a 1 y también eliminaron al conjunto español en los octavos de final del Mundial de Alemania 2006 con un triunfo por 3 a 1. Si bien Francia ganó varios de los duelos con mayor peso histórico, España llega fortalecida por sus resultados más recientes.