Francia respondió al desafío de Lamine Yamal: el mensaje de Konaté antes de la semifinal
El defensor francés se refirió a las declaraciones del joven delantero español en la antesala de uno de los partidos más esperados del Mundial 2026.
La cuenta regresiva para la semifinal entre Francia y España comenzó a elevar la temperatura fuera del campo de juego. A pocos días del enfrentamiento que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026, las declaraciones de Lamine Yamal tuvieron repercusión inmediata en la concentración francesa y motivaron una respuesta de Ibrahima Konaté, uno de los referentes defensivos del conjunto galo.
El origen de la polémica fueron las palabras del atacante español, quien, al ser consultado sobre el próximo duelo, dejó una frase que rápidamente recorrió los medios deportivos. “Si alguien tiene que tener miedo, son ellos. Ya los eliminamos de la Eurocopa”, afirmó el futbolista del Barcelona, recordando el antecedente reciente entre ambos seleccionados.
Lejos de alimentar un intercambio de declaraciones, Konaté optó por un tono sereno durante la conferencia de prensa previa al encuentro. Sin embargo, el central dejó en claro que dentro del plantel francés existe plena confianza en el trabajo realizado durante el torneo y que las palabras del rival no modifican la preparación del equipo.
Konaté respondió a las declaraciones de Lamine Yamal en la previa de la semi del Mundial 2026
“Con toda honestidad, no prestamos atención a todo lo que se dice alrededor del partido. No hay que tener miedo de nadie. Lo importante es mantener la humildad con la que empezamos esta competición y no caer en ese tipo de trampas, especialmente en un momento como este. Él puede decir lo que quiera. Nosotros vamos a preparar el partido de la mejor manera posible y espero que, cuando termine, el resultado sea favorable para nosotros”, expresó el defensor.
Las declaraciones reflejan la postura del plantel francés, que intenta mantenerse al margen del clima mediático que suele rodear los grandes partidos. Después de una campaña sólida en la Copa del Mundo, Francia llega a las semifinales con la intención de confirmar su candidatura al título y evitar que el contexto extrafutbolístico altere su preparación.
Más allá del intercambio verbal, Konaté también fue consultado por el desafío que supone enfrentar a una selección española que combina experiencia con jóvenes de enorme proyección. Entre ellos sobresale justamente Lamine Yamal, una de las principales figuras del certamen. Sin embargo, el zaguero descartó que el plan de Francia pase exclusivamente por neutralizar al extremo español y remarcó que el potencial de su rival es colectivo.
“Con toda sinceridad, no pensamos específicamente en eso (cómo parar a Lamine). España es una selección excepcional, con muchísimas individualidades de enorme nivel. Pero el objetivo no es centrarse en un solo jugador, porque todo el equipo puede hacerte daño. No está solo Lamine, es toda España”, explicó.
Ese análisis refleja el respeto que existe en el seleccionado francés hacia el equipo dirigido por Luis de la Fuente. Más allá del gran momento que atraviesa Yamal, "Les Bleus" consideran que La Roja cuenta con múltiples variantes ofensivas y que limitar el análisis a una sola figura sería un error. En ese contexto, el zaguero destacó el funcionamiento grupal de los Bleus como uno de los principales argumentos para llegar con optimismo a la semifinal.
El defensor consideró que el rendimiento ofensivo mostrado durante el Mundial es consecuencia del esfuerzo de todo el plantel y no únicamente de las individualidades. “Es normal que se hable de lo que estamos mostrando desde el inicio de esta competición, porque lo que estamos ofreciendo en ataque es bastante excepcional. Pero creo que todo parte de un trabajo colectivo. Sinceramente, es excepcional lo que está haciendo el equipo. Incluso los jugadores que entran desde el banquillo... Es una locura”, aseguró.
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