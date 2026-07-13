Francia respondió al desafío de Lamine Yamal: el mensaje de Konaté antes de la semifinal

Más allá del intercambio verbal, Konaté también fue consultado por el desafío que supone enfrentar a una selección española que combina experiencia con jóvenes de enorme proyección. Entre ellos sobresale justamente Lamine Yamal, una de las principales figuras del certamen. Sin embargo, el zaguero descartó que el plan de Francia pase exclusivamente por neutralizar al extremo español y remarcó que el potencial de su rival es colectivo.

“Con toda sinceridad, no pensamos específicamente en eso (cómo parar a Lamine). España es una selección excepcional, con muchísimas individualidades de enorme nivel. Pero el objetivo no es centrarse en un solo jugador, porque todo el equipo puede hacerte daño. No está solo Lamine, es toda España”, explicó.

Ese análisis refleja el respeto que existe en el seleccionado francés hacia el equipo dirigido por Luis de la Fuente. Más allá del gran momento que atraviesa Yamal, "Les Bleus" consideran que La Roja cuenta con múltiples variantes ofensivas y que limitar el análisis a una sola figura sería un error. En ese contexto, el zaguero destacó el funcionamiento grupal de los Bleus como uno de los principales argumentos para llegar con optimismo a la semifinal.

El defensor consideró que el rendimiento ofensivo mostrado durante el Mundial es consecuencia del esfuerzo de todo el plantel y no únicamente de las individualidades. “Es normal que se hable de lo que estamos mostrando desde el inicio de esta competición, porque lo que estamos ofreciendo en ataque es bastante excepcional. Pero creo que todo parte de un trabajo colectivo. Sinceramente, es excepcional lo que está haciendo el equipo. Incluso los jugadores que entran desde el banquillo... Es una locura”, aseguró.