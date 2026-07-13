Francia vs. España, por la semifinal del Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Se enfrentan este martes, desde las 16, en Dallas, donde se define el primer finalista de la Copa del Mundo. Los detalles en la nota.
Francia y España se enfrentan este martes, desde las 16 (hora argentina), en el AT&T Stadium de Dallas, por las semifinales del Mundial 2026.
El partido será transmitido en vivo por TyC Sports, Telefe y DSports y definirá el primer finalista de la Copa del Mundo, que por primera vez se disputa en tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá.
Francia, vigente subcampeón tras la final disputada en Qatar 2022 y campeón en Rusia 2018, buscará volver a meterse en la final con el objetivo de conquistar su tercera Copa del Mundo. Con un plantel repleto de figuras y liderado por Kylian Mbappé, el conjunto dirigido por Didier Deschamps superó 2 a 0 a Marruecos en los cuartos de final y llega invicto a esta instancia tras cosechar seis victorias.
"La Roja", por su parte, llega con la ilusión de regresar a una final mundialista después de su consagración en Sudáfrica 2010. La selección española, que viene de eliminar a Bélgica en los cuartos de final, cuenta con un antecedente favorable frente a "Los Galos": en la Eurocopa 2024 se impuso en las semifinales.
El ganador de esta semifinal será el primer finalista del Mundial 2026 y esperará por el vencedor del otro cruce entre Argentina e Inglaterra, que definirán al segundo equipo que disputará el partido por el título.
Formaciones de Francia vs. España por la semifinal del Mundial 2026
- Francia: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. DT: Didier Deschamps.
- España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal, Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.
Horario y televisación
- Hora: 16:00
- TV: DSports, Telefe y TyC Sports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: AT&T Stadium de Dallas
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