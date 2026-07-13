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Francia vs. España, por la semifinal del Mundial 2026: horario, formaciones y TV

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Se enfrentan este martes, desde las 16, en Dallas, donde se define el primer finalista de la Copa del Mundo. Los detalles en la nota.

Francia busca su tercera final consecutiva en un Mundial. España va por la segunda. 

Francia busca su tercera final consecutiva en un Mundial. España va por la segunda. 

Francia y España se enfrentan este martes, desde las 16 (hora argentina), en el AT&T Stadium de Dallas, por las semifinales del Mundial 2026.

El partido será transmitido en vivo por TyC Sports, Telefe y DSports y definirá el primer finalista de la Copa del Mundo, que por primera vez se disputa en tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá.

Francia, vigente subcampeón tras la final disputada en Qatar 2022 y campeón en Rusia 2018, buscará volver a meterse en la final con el objetivo de conquistar su tercera Copa del Mundo. Con un plantel repleto de figuras y liderado por Kylian Mbappé, el conjunto dirigido por Didier Deschamps superó 2 a 0 a Marruecos en los cuartos de final y llega invicto a esta instancia tras cosechar seis victorias.

"La Roja", por su parte, llega con la ilusión de regresar a una final mundialista después de su consagración en Sudáfrica 2010. La selección española, que viene de eliminar a Bélgica en los cuartos de final, cuenta con un antecedente favorable frente a "Los Galos": en la Eurocopa 2024 se impuso en las semifinales.

El ganador de esta semifinal será el primer finalista del Mundial 2026 y esperará por el vencedor del otro cruce entre Argentina e Inglaterra, que definirán al segundo equipo que disputará el partido por el título.

Formaciones de Francia vs. España por la semifinal del Mundial 2026

  • Francia: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. DT: Didier Deschamps.
  • España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal, Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.

Horario y televisación

  • Hora: 16:00
  • TV: DSports, Telefe y TyC Sports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: AT&T Stadium de Dallas

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