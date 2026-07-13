El polémico comentario de Mariano Rajoy sobre Francia antes de la semifinal del Mundial 2026
Las declaraciones del expresidente de España sobre el seleccionado francés generaron un inmediato rechazo. Funcionarios de ambos países cuestionaron sus palabras.
Las semifinales del Mundial 2026 comenzaron a jugarse fuera de la cancha luego de que el expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, quedara en el centro de una fuerte controversia por unas declaraciones referidas a la selección de Francia. Sus palabras, publicadas en una columna de opinión tras la clasificación de España, provocaron una inmediata reacción de dirigentes políticos franceses y españoles, que repudiaron el contenido de sus dichos y defendieron el carácter plural de la sociedad francesa.
La frase que originó el escándalo fue que Francia es una selección de "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses". La afirmación generó una ola de críticas por considerar que cuestiona la nacionalidad de varios futbolistas franceses debido a sus orígenes familiares, un debate que desde hace años aparece alrededor del conjunto galo.
Tanto en Madrid como en París, liquidaron a Rajoy por su opinión sobre Francia
Desde el Gobierno de Emmanuel Macron no tardaron en responder. El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, calificó las expresiones de Rajoy como "absolutamente inaceptables" y sostuvo que representan una visión completamente alejada de la realidad del país. Durante una entrevista concedida a la cadena BMF TV, el funcionario afirmó: “Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia”.
Nuñez aprovechó la oportunidad para remarcar que Francia es una nación construida sobre la diversidad y que cualquier ciudadano puede desarrollarse plenamente sin importar su origen. En ese sentido, lamentó que este tipo de mensajes termine alimentando actitudes discriminatorias y ataques racistas dirigidos contra los integrantes del seleccionado nacional, especialmente contra su capitán, Kylian Mbappé, quien en los últimos días también fue blanco de comentarios por parte de dirigentes extranjeros.
El ministro recordó que el país continúa trabajando para fortalecer la convivencia social y aseguró: “Creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer para vivir todos juntos con cohesión. Francia es una República en la que todo el mundo tiene su lugar, sea cual sea su origen, sus convicciones o su religión, siempre que se respeten las reglas comunes de la República”.
Además, sostuvo que este tipo de declaraciones generan un impacto negativo entre los jóvenes y manifestó que le producen "desolación". Para Nuñez, insistir en una división entre una supuesta Francia tradicional y otra moderna solo contribuye a profundizar las diferencias, por lo que rechazó los discursos que buscan establecer esa separación. “Solo hay una Francia”, enfatizó el funcionario, quien volvió a remarcar que la República francesa integra a todos sus ciudadanos por igual.
También habló la ministra delegada encargada de la Francofonía, las Alianzas Internacionales y los Franceses en el Extranjero, Éléonore Caroit, quien rechazó cualquier ataque dirigido hacia el conjunto nacional. La funcionaria manifestó: “Ya vengan de una senadora paraguaya o de un expresidente español, ya sean escandalosos o más insidiosos, todos los ataques racistas contra el equipo de Francia son inaceptables”.
Además, dejó una definición contundente respecto del plantel dirigido por Didier Deschamps: “Todos los jugadores del equipo de Francia son franceses. Punto final”. En la misma línea agregó: “Estos comentarios aberrantes no les impedirán brillar en el terreno de juego. Toda Francia está detrás de sus Bleus”.
Las repercusiones también alcanzaron a la oposición francesa. El primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, defendió la composición del seleccionado y recordó que Francia no se define por cuestiones étnicas. Según expresó en sus redes sociales: “Francia no es una nación étnica. No tiene un color de piel ni una religión. Es una nación política unida en torno al lema de la República”, antes de añadir: “Por mucho que le disguste a la derecha racista”.
El secretario general del Partido Comunista Francés, Fabien Roussel, también cuestionó con dureza a Rajoy y consideró que sus declaraciones constituyen un intento de desacreditar a un equipo que atraviesa un gran momento futbolístico. De este modo, la previa del duelo entre España y Francia quedó marcada por una controversia política que excedió ampliamente el terreno deportivo.
Pedro Sánchez aprovechó para destrozar a Mariano Rajoy
Las críticas no llegaron únicamente desde París. En España también hubo un amplio rechazo a las palabras del exmandatario. El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizó sus redes sociales para condenar lo que definió como “declaraciones xenófobas” y reivindicó un concepto de ciudadanía basado en el compromiso con el país y no en cuestiones vinculadas al apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel.
En su publicación expresó: “Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él”. Luego agregó otro mensaje aún más contundente: “España es de quien la ama y la trabaja. No de a quién la avergüenza con declaraciones xenófobas. Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo”.
Al rechazo del jefe del Ejecutivo español se sumaron referentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y también dirigentes de Podemos, quienes coincidieron en repudiar las expresiones del exlíder del Partido Popular.
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