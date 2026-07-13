El polémico comentario de Mariano Rajoy sobre Francia antes de la semifinal del Mundial 2026

Además, sostuvo que este tipo de declaraciones generan un impacto negativo entre los jóvenes y manifestó que le producen "desolación". Para Nuñez, insistir en una división entre una supuesta Francia tradicional y otra moderna solo contribuye a profundizar las diferencias, por lo que rechazó los discursos que buscan establecer esa separación. “Solo hay una Francia”, enfatizó el funcionario, quien volvió a remarcar que la República francesa integra a todos sus ciudadanos por igual.

Qu’elles viennent d’une sénatrice paraguayenne ou d’un ancien Premier ministre espagnol, qu’elles soient outrancières ou plus insidieuses, toutes les attaques racistes visant l’équipe de France sont inacceptables.



Tous les joueurs de l’équipe de France sont français. Point… https://t.co/I8eHyAnpuJ — Éléonore Caroit (@CaroitEleonore) July 12, 2026

También habló la ministra delegada encargada de la Francofonía, las Alianzas Internacionales y los Franceses en el Extranjero, Éléonore Caroit, quien rechazó cualquier ataque dirigido hacia el conjunto nacional. La funcionaria manifestó: “Ya vengan de una senadora paraguaya o de un expresidente español, ya sean escandalosos o más insidiosos, todos los ataques racistas contra el equipo de Francia son inaceptables”.

Además, dejó una definición contundente respecto del plantel dirigido por Didier Deschamps: “Todos los jugadores del equipo de Francia son franceses. Punto final”. En la misma línea agregó: “Estos comentarios aberrantes no les impedirán brillar en el terreno de juego. Toda Francia está detrás de sus Bleus”.

L’équipe de France ne comprend que des Français. La France n’est pas une nation ethnique, elle n’a pas de couleur de peau ou de religion. C’est une nation politique rassemblée autour de la devise républicaine. N’en déplaise à la droite raciste. https://t.co/KMnveREUIS — Olivier Faure (@faureolivier) July 12, 2026

Las repercusiones también alcanzaron a la oposición francesa. El primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, defendió la composición del seleccionado y recordó que Francia no se define por cuestiones étnicas. Según expresó en sus redes sociales: “Francia no es una nación étnica. No tiene un color de piel ni una religión. Es una nación política unida en torno al lema de la República”, antes de añadir: “Por mucho que le disguste a la derecha racista”.

El secretario general del Partido Comunista Francés, Fabien Roussel, también cuestionó con dureza a Rajoy y consideró que sus declaraciones constituyen un intento de desacreditar a un equipo que atraviesa un gran momento futbolístico. De este modo, la previa del duelo entre España y Francia quedó marcada por una controversia política que excedió ampliamente el terreno deportivo.

Hier une sénatrice du Paraguay, maintenant l’ancien Premier Ministre d’Espagne : ils ne peuvent pas s’empêcher d’exprimer un racisme crasseux pour tenter d’énerver notre belle équipe de France !



Que @marianorajoy soit condamné !



Solidaire des bleus !

Tous derrières les bleus ! https://t.co/akkEYQsvN8 — Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) July 11, 2026

Pedro Sánchez aprovechó para destrozar a Mariano Rajoy

Las críticas no llegaron únicamente desde París. En España también hubo un amplio rechazo a las palabras del exmandatario. El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizó sus redes sociales para condenar lo que definió como “declaraciones xenófobas” y reivindicó un concepto de ciudadanía basado en el compromiso con el país y no en cuestiones vinculadas al apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel.

En su publicación expresó: “Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él”. Luego agregó otro mensaje aún más contundente: “España es de quien la ama y la trabaja. No de a quién la avergüenza con declaraciones xenófobas. Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo”.

Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel.



Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios.



España es de quien la ama y la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 12, 2026

Al rechazo del jefe del Ejecutivo español se sumaron referentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y también dirigentes de Podemos, quienes coincidieron en repudiar las expresiones del exlíder del Partido Popular.