Cómo está Enrique Macaya Márquez hoy: así se prepara para su 18° Mundial

Para tomar una real dimensión de esta hazaña, basta con repasar su asombroso currículum mundialista. Su camino comenzó nada menos que en Suecia 1958, y desde aquel entonces jamás faltó a una cita ecuménica. Estuvo presente ininterrumpidamente en Chile 1962, Inglaterra 1966, México 1970, Alemania 1974, Argentina 1978 (donde vio la primera consagración nacional), España 1982, México 1986 (con Diego Maradona alzando la copa), Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y, más recientemente, en Qatar 2022, donde pudo coronar su periplo analizando la histórica consagración del equipo liderado por Lionel Messi.

Los grandes reconocimientos internacionales para Enrique Macaya Márquez

Semejante trayectoria no ha pasado desapercibida para las máximas autoridades del fútbol mundial. Durante la última cita mundialista en territorio asiático, la FIFA, en conjunto con la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS), organizó una emotiva ceremonia oficial donde se le entregó un reconocimiento especial por su récord absoluto de 17 coberturas consecutivas, un galardón que el propio Gianni Infantino se encargó de destacar.

Además, su carrera a nivel local está plagada de distinciones de primer nivel, entre las que se destacan el Diploma al Mérito Konex en 1987, el prestigioso Konex de Platino en la categoría Deportiva Audiovisual en el año 1997, y el reconocimiento a su enorme trayectoria en la última entrega de los Premios Martín Fierro a la Radio en 2024.

A punto de cumplir 92 años el próximo 20 de noviembre, el hombre que ha escrito libros fundamentales para entender la táctica como "Mi visión del fútbol" o la recopilación "Mis mundiales", sigue demostrando que la pasión por la pelota y el profesionalismo no entienden de fechas de vencimiento. La pantalla de DSports ya lo espera para que su inconfundible voz vuelva a aportar la dosis de sabiduría necesaria en la próxima gran fiesta del fútbol internacional.