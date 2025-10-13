Javier Mascherano aclaró por qué Lionel Messi no jugó con la Selección Argentina y sí con Inter Miami
El director técnico del conjunto estadounidense explicó que la decisión fue consensuada entre Scaloni, él y el propio Messi, quien brilló al día siguiente con un doblete.
El viernes sorprendió a todos la imagen de Lionel Messi sentado en el palco del Hard Rock Stadium, tomando mates y alentando a sus compañeros de la Selección Argentina en el amistoso internacional ante Venezuela que terminó con victoria gracias al gol de Giovanni Lo Celso, en lo que es la preparación rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
Muchos imaginaron que el capitán había sido preservado por una molestia física, pero al día siguiente disipó cualquier duda: fue titular en Inter Miami, convirtió dos goles y dio una asistencia en la goleada 4-0 sobre Atlanta United. La situación generó confusión, y fue Javier Mascherano quien salió a explicar los motivos de la decisión.
En declaraciones posteriores al partido de las Garzas, el “Jefecito” reveló cómo se tomó la determinación. “Es bastante sencillo: ayer antes del partido de Argentina hablé con él y me dijo que no lo iba a utilizar, que lo iba a desafectar”, contó, refiriéndose a una charla directa con Lionel Scaloni.
Con el visto bueno del entrenador de la Selección Mayor, Mascherano se comunicó con Messi para consultarle si estaba en condiciones de jugar con Inter Miami, y la respuesta fue inmediata: “Hablé con Leo para que pudiera jugar hoy, y no hay mucho más. Ayer el técnico no tenía intención de ponerlo porque quería probar otras cosas”.
El DT de Las Garzas aclaró que todo se trató de una decisión planificada y sin ningún conflicto de intereses. “Leo estaba predispuesto a hacerlo, más allá de haber entrenado toda la semana con la Selección. Es un jugador totalmente especial, único. Y más allá de no haber practicado con nosotros, ya vimos lo que hizo hoy. Nos ayudó a ganar, consiguió anotar, que para él era importante. Con Leo, todo es más fácil”, subrayó, destacando el impacto inmediato del rosarino en su regreso a la MLS.
La Selección Argentina se mide ante Puerto Rico: ¿juega Lionel Messi?
Consultado sobre si la "Pulga" volverá a reincorporarse a la concentración argentina antes del próximo amistoso frente a Puerto Rico, Mascherano fue cauto: “No tengo la menor idea porque recién terminó el partido. Tenemos domingo y lunes libre, así que todavía no hablé ni con el entrenador de la Selección ni con nadie. Si él se comunica con nosotros o con la Federación, veremos”.
Por último, el ex capitán de la Albiceleste dejó una frase que resume la filosofía con la que el cuerpo técnico busca cuidar al astro: “Cuidar a Leo es dejarlo jugar. Él es feliz dentro de una cancha. Durante la temporada, cuando tuvo situaciones en las que no se sentía bien, tratamos de preservarlo. Pero tener al mejor jugador de la historia afuera por una lesión no le sirve a nadie”.
