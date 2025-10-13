Javier Mascherano aclaró por qué Lionel Messi no jugó con la Selección Argentina y sí con Inter Miami

El DT de Las Garzas aclaró que todo se trató de una decisión planificada y sin ningún conflicto de intereses. “Leo estaba predispuesto a hacerlo, más allá de haber entrenado toda la semana con la Selección. Es un jugador totalmente especial, único. Y más allá de no haber practicado con nosotros, ya vimos lo que hizo hoy. Nos ayudó a ganar, consiguió anotar, que para él era importante. Con Leo, todo es más fácil”, subrayó, destacando el impacto inmediato del rosarino en su regreso a la MLS.

image

La Selección Argentina se mide ante Puerto Rico: ¿juega Lionel Messi?

Consultado sobre si la "Pulga" volverá a reincorporarse a la concentración argentina antes del próximo amistoso frente a Puerto Rico, Mascherano fue cauto: “No tengo la menor idea porque recién terminó el partido. Tenemos domingo y lunes libre, así que todavía no hablé ni con el entrenador de la Selección ni con nadie. Si él se comunica con nosotros o con la Federación, veremos”.

Por último, el ex capitán de la Albiceleste dejó una frase que resume la filosofía con la que el cuerpo técnico busca cuidar al astro: “Cuidar a Leo es dejarlo jugar. Él es feliz dentro de una cancha. Durante la temporada, cuando tuvo situaciones en las que no se sentía bien, tratamos de preservarlo. Pero tener al mejor jugador de la historia afuera por una lesión no le sirve a nadie”.