Cómo estará el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires en el medio maratón: la noticia que esperan los runners
El domingo que viene se correrán el medio maratón de la Ciudad de Buenos Aires, el evento más grande del running en la Argentina.
El domingo que viene, 24 de agosto de 2025, se correrá el medio maratón de Buenos Aires, el evento del running más grande del país, del que participan miles de personas para correr 21k por las calles porteñas.
La expectativa de los runners el día de la carrera para por mejorar los tiempos para los que compiten y por llegar a la meta por los amateurs, que son la mayoría.
Pero en la previa lo que todos se preguntan es cómo estará el tiempo ese día en la zona del AMBA, que viene golpeada por fuertes lluvias por estas horas.
Running: cómo estará el clima en el medio maratón
La noticia que estaban esperando todos los corredores de los 21k de Buenos Aires llegó tal cual esperaban: se espera un domingo a pleno sol, fresco en las primeras horas de día pero no hay ningún anuncio de lluvias para la jornada.
Este domingo, desde las 8:00 de la mañana, se correrán los 21k de Buenos Aires, la carrera de calle más importante del país: el running está de fiesta.
Una de las novedades en esta edición del 21k de Buenos Aires será el cambio de hora, porque comienza a las 8.00, y la “largada por olas”, es decir, los 30 mil participantes (hubo récord de inscripción este año) irán largando en distintos tiempos, de acuerdo al nivel de cada uno.
