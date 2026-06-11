Infantino habló sobre la deportación del arbitro somalí: desligó a la FIFA de la responsabilidad

Infantino insistió en que la FIFA realizó gestiones para intentar resolver la situación, aunque dejó en claro que existen límites institucionales: "Intentamos resolver todo. A veces, gritar y vociferar tiene el efecto contrario. No me creas si no quieres, pero siempre intentamos encontrar soluciones. No somos los reyes del mundo", justificó el máximo dirigente del fútbol internacional.

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Por su parte, el propio Artan relató con decepción la experiencia que vivió: "Estoy muy, muy decepcionado. Simplemente soy un árbitro que intenta cumplir su sueño, el mayor sueño de mi vida: venir al Mundial. Tenía todos los papeles en regla. Tenía la visa correcta", afirmó en declaraciones al diario The New York Times. Más adelante agregó una reflexión que generó fuerte repercusión: "Creo que tienen un problema con mi país".

Pese al duro golpe, el árbitro fue recibido con reconocimiento en Somalia y hasta mantuvo un encuentro con el primer ministro. Allí aseguró que seguirá trabajando para alcanzar sus objetivos y no perderá la motivación. Mientras tanto, su participación en esta Copa del Mundo parece prácticamente descartada, salvo una remota posibilidad de ser designado para encuentros disputados en Canadá o México.