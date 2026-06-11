Infantino habló sobre la deportación del arbitro somalí: desligó a la FIFA de la responsabilidad
El presidente del organismo que nuclea el fútbol mundial se refirió por primera vez al caso del árbitro Omar Artan que no pudo ingresar a Estados Unidos pese a contar con la documentación necesaria.
La situación de Omar Artan se convirtió en uno de los episodios más polémicos de la previa del Mundial 2026 y obligó a la FIFA a dar explicaciones públicas. El árbitro somalí, que había sido seleccionado para dirigir encuentros de la Copa del Mundo, fue rechazado por las autoridades migratorias estadounidenses y deportado a pesar de haber asegurado que tenía toda la documentación exigida para ingresar al país.
Ante el creciente revuelo internacional, Gianni Infantino decidió pronunciarse sobre el tema. Durante una conferencia de prensa, el presidente de la FIFA lamentó lo ocurrido con el colegiado africano, aunque al mismo tiempo intentó despegar a la organización de cualquier responsabilidad directa en la decisión tomada por las autoridades migratorias: "Es lamentable lo que le pasó a Omar. Pero de nuevo, no controlamos todo. Lo intentamos, discutimos, vemos. Tal vez sea bueno simplemente relajarse, tomárselo con calma".
Artan estaba a punto de convertirse en el primer árbitro de Somalia en participar de una Copa del Mundo, un hecho histórico tanto para él como para su país. Sin embargo, al arribar a Estados Unidos fue sometido a controles migratorios que terminaron con la negativa de ingreso. Posteriormente fue retenido, trasladado a una celda y finalmente enviado de regreso a Estambul, ciudad desde la que había iniciado su viaje hacia Miami.
Las autoridades estadounidenses explicaron la medida mediante un comunicado oficial. Según informó un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, "después de la inspección, se determinó que el viajero era inadmisible debido a problemas de verificación y se le denegó la entrada". La explicación no convenció a muchos sectores vinculados al fútbol, que cuestionaron cómo un árbitro previamente acreditado para un Mundial pudo encontrarse con semejante obstáculo burocrático.
Infantino insistió en que la FIFA realizó gestiones para intentar resolver la situación, aunque dejó en claro que existen límites institucionales: "Intentamos resolver todo. A veces, gritar y vociferar tiene el efecto contrario. No me creas si no quieres, pero siempre intentamos encontrar soluciones. No somos los reyes del mundo", justificó el máximo dirigente del fútbol internacional.
Por su parte, el propio Artan relató con decepción la experiencia que vivió: "Estoy muy, muy decepcionado. Simplemente soy un árbitro que intenta cumplir su sueño, el mayor sueño de mi vida: venir al Mundial. Tenía todos los papeles en regla. Tenía la visa correcta", afirmó en declaraciones al diario The New York Times. Más adelante agregó una reflexión que generó fuerte repercusión: "Creo que tienen un problema con mi país".
Pese al duro golpe, el árbitro fue recibido con reconocimiento en Somalia y hasta mantuvo un encuentro con el primer ministro. Allí aseguró que seguirá trabajando para alcanzar sus objetivos y no perderá la motivación. Mientras tanto, su participación en esta Copa del Mundo parece prácticamente descartada, salvo una remota posibilidad de ser designado para encuentros disputados en Canadá o México.
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