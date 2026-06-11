Video: la Selección de Estados Unidos explotó de alegría por la remontada histórica en la NBA

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La conexión entre la selección y los Knicks no resulta casual. Varios integrantes del plantel nacieron en Nueva York o desarrollaron allí gran parte de su formación deportiva. Tyler Adams y Joe Scally son dos de los ejemplos más representativos. Su pasión por la franquicia neoyorquina terminó contagiando a compañeros provenientes de otros lugares e incluso a futbolistas con raíces fuera de Estados Unidos, como Malik Tillman, quien creció en Alemania y admitió haberse convertido en seguidor del equipo.

La victoria de los Knicks también tuvo una enorme relevancia histórica para la NBA. El equipo logró revertir una desventaja de 29 puntos, estableciendo la mayor remontada registrada en unas Finales. Hasta ese momento, el récord pertenecía a los Boston Celtics, que habían levantado una diferencia de 24 puntos frente a Los Angeles Lakers en 2008. La reacción del conjunto neoyorquino quedó impulsada por las destacadas actuaciones de Jalen Brunson y OG Anunoby, quienes lideraron la recuperación con 36 y 31 puntos respectivamente.