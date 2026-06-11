Video: la Selección de Estados Unidos explotó de alegría por la remontada histórica en la NBA
La espectacular reacción quedó registrada en un video que rápidamente se volvió viral y mostró la pasión del plantel por el deporte más popular del país junto al fútbol americano.
Mientras la Selección de Estados Unidos ajusta los últimos detalles para su debut en el Mundial 2026, un episodio ocurrido lejos de las canchas captó la atención de los aficionados. Los integrantes del plantel protagonizaron una celebración desbordante dentro de su lugar de concentración luego de presenciar una remontada histórica de los New York Knicks en las Finales de la NBA.
El momento quedó registrado en un video compartido por el capitán Tyler Adams y rápidamente recorrió las redes sociales. Las imágenes muestran a varios futbolistas reunidos frente a una pantalla observando el cuarto partido de la serie entre los Knicks y los San Antonio Spurs. Lo que parecía una noche tranquila terminó transformándose en una auténtica explosión de festejos cuando el conjunto neoyorquino consiguió una victoria increíble en los últimos segundos.
La jugada decisiva llegó a apenas 1,2 segundos del cierre, cuando OG Anunoby convirtió el tanto que selló el triunfo por 107 a 106. La acción fue bautizada por Karl-Anthony Towns como “La mano derecha de Dios”, una frase que inevitablemente recordó a la histórica “Mano de Dios” asociada a Diego Armando Maradona durante el Mundial de 1986. La comparación no pasó desapercibida y se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada deportiva en Estados Unidos.
Dentro del hotel, la reacción fue inmediata. Brenden Aaronson, Antonee Robinson, Tim Weah y Chris Richards saltaron de los sillones y celebraron abrazados junto a sus compañeros. El entusiasmo fue tal que terminaron formando una montaña humana en medio de la sala común mientras se escuchaban gritos de alegría por todas partes. El único que pareció mantenerse ajeno a la euforia fue Haji Wright, reconocido simpatizante de Los Angeles Lakers, quien incluso recibió bromas por parte del resto del grupo debido a su escasa participación en el festejo.
La conexión entre la selección y los Knicks no resulta casual. Varios integrantes del plantel nacieron en Nueva York o desarrollaron allí gran parte de su formación deportiva. Tyler Adams y Joe Scally son dos de los ejemplos más representativos. Su pasión por la franquicia neoyorquina terminó contagiando a compañeros provenientes de otros lugares e incluso a futbolistas con raíces fuera de Estados Unidos, como Malik Tillman, quien creció en Alemania y admitió haberse convertido en seguidor del equipo.
La victoria de los Knicks también tuvo una enorme relevancia histórica para la NBA. El equipo logró revertir una desventaja de 29 puntos, estableciendo la mayor remontada registrada en unas Finales. Hasta ese momento, el récord pertenecía a los Boston Celtics, que habían levantado una diferencia de 24 puntos frente a Los Angeles Lakers en 2008. La reacción del conjunto neoyorquino quedó impulsada por las destacadas actuaciones de Jalen Brunson y OG Anunoby, quienes lideraron la recuperación con 36 y 31 puntos respectivamente.
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