Cómo juega y en qué puesto del ranking FIFA está Burkina Faso, rival de la Selección Argentina
El seleccionado africano será uno de los tres rivales que tendrá la Albiceleste en la próxima fecha FIFA y aparece entre los equipos mejor ubicados de su continente.
La Selección Argentina ya tiene confirmados sus próximos compromisos internacionales después del Mundial 2026. En una fecha FIFA que tendrá una agenda más extensa de lo habitual, la Albiceleste se enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín.
Entre esos tres adversarios, Burkina Faso aparece como el seleccionado mejor ubicado en el ranking FIFA. El combinado africano ocupa actualmente el puesto 62 y será uno de los dos rivales africanos que tendrá Argentina en esta serie de amistosos.
¿Qué puesto ocupa Burkina Faso en el ranking FIFA?
Burkina Faso se encuentra actualmente en el puesto 62 del ranking FIFA, una posición que lo coloca por encima de varios seleccionados que participaron del Mundial 2026. Entre los equipos que aparecen por debajo del conjunto africano están Irak, Cabo Verde, Ghana, Jordania, Curazao, Haití y Nueva Zelanda.
El seleccionado es dirigido por el francés Amir Abdou y afrontará ante Argentina uno de sus compromisos más destacados de esta etapa posterior a la Copa del Mundo. La Albiceleste, por su parte, utilizará estos partidos como parte de su calendario internacional después de la participación en el Mundial 2026.
Las figuras de Burkina Faso
Cuenta con algunos futbolistas que tienen presencia en las principales ligas europeas. Uno de los nombres más importantes es Edmond Tapsoba, defensor del Bayer Leverkusen y capitán del seleccionado. El zaguero se convirtió en una de las principales referencias del equipo africano y será uno de los jugadores a seguir cuando Burkina Faso se mida con Argentina.
En el sector ofensivo aparece Dango Ouattara, extremo que se desempeña en el Brentford de la Premier League. Su velocidad y capacidad para generar desequilibrio son algunas de las características que lo transforman en otra de las figuras del conjunto africano.
¿Cómo fueron los últimos partidos de Burkina Faso?
Las últimas presentaciones se produjeron en junio de 2026, cuando disputó dos encuentros amistosos frente a Rusia y Bielorrusia. El seleccionado africano cayó 3-0 ante Rusia, mientras que posteriormente igualó 2-2 frente a Bielorrusia.
Antes de esos amistosos, había quedado cerca de obtener la clasificación al Mundial 2026. Terminó segundo en el Grupo B de las Eliminatorias de la CAF, por detrás de Egipto, y no consiguió quedarse con el boleto para la Copa del Mundo.
¿Cuándo juega Argentina contra Burkina Faso?
El encuentro entre Argentina y Burkina Faso será uno de los tres amistosos que tendrá la Selección durante esta ventana internacional. El calendario confirmado es el siguiente:
- Argentina vs. Bolivia: martes 30 de septiembre, en Córdoba.
- Argentina vs. Burkina Faso: sábado 3 de octubre, en Buenos Aires.
- Argentina vs. Benín: martes 6 de octubre, en Buenos Aires.
De esta manera, será el segundo rival del seleccionado nacional en esta serie de encuentros y el seleccionado africano que presenta la mejor ubicación en el ranking FIFA entre los tres adversarios.
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