Cómo juega y en qué puesto del ranking FIFA está Burkina Faso, rival de la Selección Argentina

En el sector ofensivo aparece Dango Ouattara, extremo que se desempeña en el Brentford de la Premier League. Su velocidad y capacidad para generar desequilibrio son algunas de las características que lo transforman en otra de las figuras del conjunto africano.

¿Cómo fueron los últimos partidos de Burkina Faso?

Las últimas presentaciones se produjeron en junio de 2026, cuando disputó dos encuentros amistosos frente a Rusia y Bielorrusia. El seleccionado africano cayó 3-0 ante Rusia, mientras que posteriormente igualó 2-2 frente a Bielorrusia.

Antes de esos amistosos, había quedado cerca de obtener la clasificación al Mundial 2026. Terminó segundo en el Grupo B de las Eliminatorias de la CAF, por detrás de Egipto, y no consiguió quedarse con el boleto para la Copa del Mundo.

¿Cuándo juega Argentina contra Burkina Faso?

El encuentro entre Argentina y Burkina Faso será uno de los tres amistosos que tendrá la Selección durante esta ventana internacional. El calendario confirmado es el siguiente:

Argentina vs. Bolivia: martes 30 de septiembre, en Córdoba.

Argentina vs. Burkina Faso: sábado 3 de octubre, en Buenos Aires.

Argentina vs. Benín: martes 6 de octubre, en Buenos Aires.

De esta manera, será el segundo rival del seleccionado nacional en esta serie de encuentros y el seleccionado africano que presenta la mejor ubicación en el ranking FIFA entre los tres adversarios.