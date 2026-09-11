EA Sports FC 27 presentó su soundtrack con fuerte presencia argentina: Cazzu, María Becerra y más

Argentina tendrá una presencia especialmente importante dentro de la selección. El soundtrack incluye a Cazzu con “Dolce”; María Becerra, junto a El Alfa y XROSS, con “HACE CALOR”; CA7RIEL & Paco Amoroso con “Muero”; Dante Spinetta con “Starlight”; Milo J con “Bajo De La Piel”; Nathy Peluso con “APRENDER A AMAR”; Nicki Nicole con “SHEITE”; Feli Colina con “Diabla”; y Delfina Dib, junto a Willy Bronca y Tomy B, con “GARDEL EN EL AVIÓN”.