EA Sports FC 27 presentó su soundtrack con fuerte presencia argentina: Cazzu, María Becerra y más
Argentina tendrá una importante representación con Cazzu, María Becerra, Ca7riel & Paco Amoroso, Milo J, Nicki Nicole, Nathy Peluso, Dante Spinetta y otros.
EA Sports presentó oficialmente el soundtrack de EA SPORTS FC 27, una de las características que cada año genera expectativa entre los jugadores de la franquicia. La nueva edición contará con 120 canciones de artistas provenientes de 36 países y volverá a combinar diferentes géneros y escenas musicales.
Argentina tendrá una presencia especialmente importante dentro de la selección. El soundtrack incluye a Cazzu con “Dolce”; María Becerra, junto a El Alfa y XROSS, con “HACE CALOR”; CA7RIEL & Paco Amoroso con “Muero”; Dante Spinetta con “Starlight”; Milo J con “Bajo De La Piel”; Nathy Peluso con “APRENDER A AMAR”; Nicki Nicole con “SHEITE”; Feli Colina con “Diabla”; y Delfina Dib, junto a Willy Bronca y Tomy B, con “GARDEL EN EL AVIÓN”.
De esta manera, distintos representantes de la escena musical argentina formarán parte de la experiencia sonora de FC 27, que tendrá canciones vinculadas a géneros como el pop, el rock, el hip hop, la música electrónica y distintos estilos urbanos.
La banda sonora también contará con artistas internacionales como The Strokes, Interpol, The Neighbourhood, The War on Drugs, Royal Blood, Chase & Status, Little Simz, Nia Archives, Barry Can't Swim, Cage The Elephant y Mura Masa, entre muchos otros.
La música se convirtió con el paso de los años en una parte fundamental de la identidad de la franquicia. Desde sus primeras ediciones, los videojuegos de EA Sports FC —y anteriormente FIFA— funcionaron además como una plataforma para que millones de jugadores descubrieran artistas y canciones de diferentes países.
EA Sports FC 27 estará disponible desde el 25 de septiembre, mientras que quienes tengan acceso anticipado podrán comenzar a jugar el 18 de septiembre. El soundtrack completo también estará disponible para escuchar a través de Spotify.
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