Cuánto cuestan las entradas para ver a Boca en la final de la Copa Sudamericana 2026
La CONMEBOL anunció los precios oficiales para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro en Colombia. Conocé los valores de los tickets.
El sueño continental de alcanzar una nueva Copa Sudamericana ya tiene precios confirmados. La CONMEBOL detalló oficialmente cuánto costarán las entradas para el esperado partido decisivo que disputarán Boca Juniors y Atlético Mineiro el próximo 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.
Precios de las entradas para la final de la Copa Sudamericana
Los valores estipulados por el ente organizador del fútbol sudamericano están fijados originalmente en dólares estadounidenses. Sin embargo, la plataforma oficial de venta ofrecerá una cotización referencial en pesos colombianos sujeta al tipo de cambio vigente.
El esquema oficial de precios es el siguiente:
- Categoría 1 (Público General): 250 USD (aprox. COP 783.327).
- Categoría 2 (Público General): 180 USD (aprox. COP 563.995).
- Categoría 3 (Exclusiva para hinchas de Boca y Mineiro): 90 USD (aprox. COP 281.998).
Cómo comprar los tickets y etapas de venta
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El expendio de los lugares se realizará de manera escalonada a través del sitio web oficial de Eleven Tickets (sudamericana.eleventickets.com). Desde la organización invitan a los interesados a realizar un pre-registro en la plataforma para agilizar el proceso de compra.
- Público Local (Exclusivo Colombia): arranca el miércoles 28 de octubre a las 12:00 horas (hora local). Solo abarca la Categoría 2, con un máximo de cuatro entradas por persona.
- Público General: se habilitará el viernes 30 de octubre a las 12:00 horas (hora local) para adquirir los lugares de las Categorías 1 y 2.
- Hinchas de Boca y Mineiro: la venta de los sectores populares exclusivos (Categoría 3) será coordinada directamente entre la CONMEBOL y las instituciones finalistas. La fecha y hora exacta de inicio para esta etapa será comunicada próximamente por los canales oficiales de los clubes.
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