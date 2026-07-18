Cambió la predicción del astrólogo viral del Mundial 2026 y se supo a qué hora van a ser los goles de la final

17:09

17:14

17:24

17:33

17:38

17:49

17:55

18:06 (en caso de que se extienda el complemento)

El astrólogo aclaró que el escenario tiene un margen de incertidumbre propio de la dinámica de los partidos, por lo que incluyó más minutos de los que acostumbra detallar. Además, prometió compartir los horarios del alargue en tiempo real si el empate persiste.

La leve ventaja astrológica sobre España

El experto realizó un cruce de las diferentes cartas astrales disponibles (nacimiento, debut del DT y debut mundialista) y concluyó que el partido estará signado por una gran paridad y se definirá por detalles. Sin embargo, su pronóstico arrojó un pronóstico alentador: observa una leve ventaja astrológica para Argentina.

Esto se debe a que la carta del debut de Luis de la Fuente, entrenador español, se encuentra severamente afectada por el planeta Saturno. En contrapartida, el "ciclo Scaloni" marca una diferencia positiva para nuestro país, ya que la Luna quedará posicionada en el signo de Leo y conjunta al Ascendente para las coordenadas de Nueva Jersey. Como dato de color esperanzador, el domingo la Luna transitará por Libra, la misma conjunción astrológica que se dio durante la consagración en Qatar 2022.