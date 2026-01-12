El video de Lamine Yamal que generó polémica en los festejos de la Supercopa del Barcelona
El joven delantero transmitía en vivo desde el vestuario tras ganarle al Real Madrid en Arabia Saudita y captó una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo.
La consagración del Barcelona en la Supercopa de España no solo dejó imágenes de festejos y euforia dentro del campo de juego, sino también una escena inesperada que se produjo puertas adentro del vestuario. Lamine Yamal, una de las grandes promesas del club catalán, se encontraba transmitiendo en vivo a través de sus redes sociales cuando registró un momento que desató debate y repercusión internacional.
Con apenas 18 años, el delantero decidió compartir con sus seguidores la intimidad de la celebración tras la victoria por 3-2 frente al Real Madrid en la final disputada en Arabia Saudita. En medio del clima de alegría, risas y cánticos, la cámara de su teléfono captó al arquero Wojciech Szczesny fumando un cigarrillo dentro del vestuario.
Al advertir la situación, Yamal reaccionó de inmediato y lanzó una frase que se escuchó con claridad: “Esto no se puede grabar”, antes de cortar o desviar la transmisión. La escena se viralizó rápidamente y abrió una discusión sobre los límites de la exposición en redes sociales, especialmente cuando se trata de espacios privados como un vestuario. También volvió a poner en foco los hábitos personales de los futbolistas y hasta qué punto estos deberían quedar fuera del escrutinio público.
La relación del polaco Wojciech Szczesny con el cigarrillo es conocida
El propio Szczesny nunca ocultó su relación con el tabaco. A lo largo de su carrera, el arquero polaco reconoció públicamente que fumar es un hábito que forma parte de su vida privada y defendió su derecho a mantenerlo, siempre y cuando no interfiera con su rendimiento profesional. “No es asunto de nadie si fumo. En el campo trabajo el doble de duro”, declaró en una entrevista concedida a medios españoles tras su llegada al Barcelona.
Incluso recordó un episodio de su etapa en el Arsenal, cuando fue multado con 25 mil euros por fumar dentro del vestuario luego de un partido en 2015. Años después, contó que Arsène Wenger conocía su costumbre, pero que el problema fue haberlo hecho en un espacio compartido con el plantel. Ese antecedente volvió a circular en redes tras el video captado por Yamal.
Más allá del gesto de Szczesny, muchos analistas pusieron el foco en la reacción del joven delantero. Para algunos, su rápida advertencia fue una muestra de madurez y conciencia sobre el impacto que tiene su figura en redes sociales, sobre todo entre un público juvenil. El intento por frenar la difusión de la imagen fue interpretado como una forma de proteger tanto a su compañero como a la institución.
