Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes de La Plata vs. Flamengo
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2025.
Por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, Estudiantes de La Plata se prepara para una de esas noches que pueden quedar grabadas: hoy desde las 21:30, recibirá en el Estadio UNO-Jorge Luis Hirschi a Flamengo y llega con la obligación de revertir el 2-1 sufrido en el estadio Maracaná.
El equipo dirigido por Eduardo Domínguez se sostiene en la confianza de lo mostrado en gran parte del segundo tiempo en Brasil, donde logró incomodar al poderoso Flamengo y dejar la sensación de que la serie está abierta. El Pincha, además, viene de un triunfo ajustado frente a Defensa y Justicia en la liga local, un envión que alimenta el ánimo del plantel y de los hinchas que colmarán el estadio en busca de la hazaña.
Por el lado del Mengao, el equipo carioca llega con la tranquilidad de su gran presente: apenas dos derrotas desde el Mundial de Clubes y un invicto de nueve partidos que lo posiciona como uno de los rivales más temidos del certamen. En la previa, generó polémica con un comunicado que apuntó al arbitraje y celebró la anulación de la suspensión de Gonzalo Plata, quien podrá estar presente en La Plata.
Estudiantes vs. Flamengo: formaciones del duelo
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Gastón Benedetti; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
- Flamengo: Agustín Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira y Alex Sandro; Jorginho o Nicolás De La Cruz, Saúl Ñíguez y Arrascaeta; Plata, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luis.
Cómo ver en vivo Estudiantes vs. Flamengo
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario