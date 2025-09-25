Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes de La Plata vs. Flamengo

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez se sostiene en la confianza de lo mostrado en gran parte del segundo tiempo en Brasil, donde logró incomodar al poderoso Flamengo y dejar la sensación de que la serie está abierta. El Pincha, además, viene de un triunfo ajustado frente a Defensa y Justicia en la liga local, un envión que alimenta el ánimo del plantel y de los hinchas que colmarán el estadio en busca de la hazaña.