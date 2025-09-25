Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Sao Paulo vs. Liga de Quito

El partido será arbitrado por el venezolano Alexis Herrera, acompañado por sus compatriotas Lubin Torrealba y Alberto Ponte como asistentes. En el VAR estará Juan Soto, también de Venezuela.

Cómo ver en vivo Sao Paulo vs. Liga de Quito

La televisación estará a cargo de ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Disney+, Flow, Telecentro Play, DSports y DirecTV GO.