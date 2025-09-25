Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Sao Paulo vs. Liga de Quito
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Sao Paulo vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores 2025.
La Copa Libertadores 2025 define este jueves a otro semifinalista y el Morumbí será el escenario de un partido cargado de tensión. Desde las 19:00, Sao Paulo recibe a Liga de Quito por la vuelta de los cuartos de final. En la ida disputada en Ecuador, los Albos se impusieron por 2-0 con goles de Bryan Ramírez y Michael Estrada, por lo que llegan con una ventaja considerable a territorio brasileño.
El conjunto dirigido por Hernán Crespo buscará una remontada histórica para instalarse entre los cuatro mejores del torneo. El Tricolor ya demostró que sabe sobreponerse a situaciones adversas: en octavos de final dejó en el camino a Atlético Nacional por penales, y ahora apuesta a la fortaleza de su localía y al aliento de su gente para dar vuelta la serie.
Por su parte, Liga de Quito, comandada por el brasileño Tiago Nunes, llega a este duelo decisivo con la tranquilidad que da el resultado obtenido en casa, aunque consciente de que no puede especular. El equipo ecuatoriano ya eliminó al campeón defensor, Botafogo, y ahora intentará resistir en Brasil para consumar su clasificación a semifinales, donde lo espera Racing.
El historial entre ambos refleja una marcada paridad, con triunfos resonantes de cada lado en diferentes ediciones de torneos internacionales. Esta vez, sin embargo, Sao Paulo carga con la obligación de arriesgar desde el inicio, mientras que Liga sabe que cada minuto que pase sin recibir goles jugará a su favor.
El partido será arbitrado por el venezolano Alexis Herrera, acompañado por sus compatriotas Lubin Torrealba y Alberto Ponte como asistentes. En el VAR estará Juan Soto, también de Venezuela.
Cómo ver en vivo Sao Paulo vs. Liga de Quito
La televisación estará a cargo de ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Disney+, Flow, Telecentro Play, DSports y DirecTV GO.
