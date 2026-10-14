Cómo quedó River en la Tabla Anual: las cuentas para lograr el pasaje a la Copa Libertadores 2027

Situación actual: Con el empate ante Sarmiento, River suma 42 puntos acumulados.

Proyección necesaria: De los 12 puntos restantes en disputa, el "Millonario" necesitaría sumar prácticamente la totalidad de los créditos en juego y esperar tropiezos de competidores directos como Argentinos Juniors, Boca Juniors, Vélez o Independiente Rivadavia.

El margen de error: Ganar los cuatro partidos restantes lo llevaría a un piso competitivo; cualquier otro tropiezo u otro empate lo dejaría prácticamente marginado de la pelea por la vía directa.

El fixture decisivo que se le viene a River

El tramo final del calendario le depara un camino de alta exigencia a River:

Fecha 13 | Domingo 18/10 | Belgrano (V)

(V) Fecha 14 | Domingo 25/10 | Racing (L)

(L) Fecha 15 | Domingo 01/11 | Boca (V)

(V) Fecha 16 | Fin de semana del 08/11 | Aldosivi (V)

Las otras vías para ingresar a la Copa Libertadores 2027

Más allá de la tabla anual, la entidad de Núñez mantiene abiertas dos alternativas para abrochar la clasificación: