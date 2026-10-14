Cómo quedó River en la Tabla Anual: las cuentas para lograr el pasaje a la Copa Libertadores 2027
El "Millonario" dejó pasar una buena chance de crecer en la Tabla Anual, con el objetivo de regresar a la máxima competencia internacional.
En medio de una temporada con marcados altibajos, a River se le achica el margen de error en su principal meta del año: asegurar la clasificación a la Copa Libertadores 2027. El reciente empate sin goles en Junín frente a Sarmiento dejó al equipo con sabor a poco, desaprovechando una oportunidad clave para escalar posiciones en el tramo final del torneo.
Ubicado temporalmente en el octavo puesto de la tabla general —en zona de Copa Sudamericana—, el conjunto de Núñez quedó relegado en la pelea por los tres primeros lugares de la tabla anual, los cuales otorgan la clasificación directa al máximo certamen continental.
Qué necesita River en la Tabla Anual
Si bien la llegada de Leonardo Ponzio al frente del equipo le otorgó un respiro al sumar triunfos consecutivos ante Banfield, Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán y Estudiantes de Río Cuarto, la posterior caída frente a Huracán y los tropiezos del inicio del semestre volvieron a complicar el panorama.
Para proyectar el objetivo, la referencia histórica marca que la barrera de clasificación suele ubicarse cerca de los 57 puntos (un 60% de efectividad, cifra con la que Argentinos Juniors selló su boleto en el torneo anterior):
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Situación actual: Con el empate ante Sarmiento, River suma 42 puntos acumulados.
Proyección necesaria: De los 12 puntos restantes en disputa, el "Millonario" necesitaría sumar prácticamente la totalidad de los créditos en juego y esperar tropiezos de competidores directos como Argentinos Juniors, Boca Juniors, Vélez o Independiente Rivadavia.
El margen de error: Ganar los cuatro partidos restantes lo llevaría a un piso competitivo; cualquier otro tropiezo u otro empate lo dejaría prácticamente marginado de la pelea por la vía directa.
El fixture decisivo que se le viene a River
El tramo final del calendario le depara un camino de alta exigencia a River:
- Fecha 13 | Domingo 18/10 | Belgrano (V)
- Fecha 14 | Domingo 25/10 | Racing (L)
- Fecha 15 | Domingo 01/11 | Boca (V)
- Fecha 16 | Fin de semana del 08/11 | Aldosivi (V)
Las otras vías para ingresar a la Copa Libertadores 2027
Más allá de la tabla anual, la entidad de Núñez mantiene abiertas dos alternativas para abrochar la clasificación:
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Conquistar el Torneo Clausura: Si bien actualmente marcha noveno en la Zona B fuera de los puestos de playoffs, una victoria en su partido pendiente lo metería de lleno en la pelea por el título que otorga el cupo directo.
Liberación de cupos por otros campeones: En caso de no entrar entre los tres primeros de la tabla anual, a River le restará escalar lo máximo posible a la espera de que se liberen plazas. Esto podría ocurrir si el campeón del Clausura o de la Copa Argentina ya se encuentra entre los tres primeros de la acumulada, o bien si Boca logra consagrarse en la Copa Sudamericana.
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