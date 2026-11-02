Alan Velasco aclaró el gesto picante a Gonzalo Montiel en el Superclásico: "Son cosas..."

Ni bien el árbitro Nicolás Ramírez le mostró la tarjeta roja a Cachete por una dura infracción sobre Lautaro Blanco, el delantero xeneize se le paró enfrente, sacudió la mano de un lado a otro y lo increpó con un grito sobrador: «¡Afuera!». El lateral de River demoró varios minutos en abandonar el césped —respondiendo con gestos al público local sobre su pasado de gloria en esa cancha—, en una secuencia que encendió aún más los ánimos.