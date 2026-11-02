Alan Velasco aclaró el gesto picante a Gonzalo Montiel en el Superclásico: "Son cosas..."
El atacante explicó su reacción tras la expulsión de Cachete en La Bombonera, donde lo invitó a retirarse con gestos que rápidamente se viralizaron en las redes.
La temperatura del Superclásico que quedó en manos de Boca por 1-0 gracias al frentazo de Lautaro Di Lollo no solo se vivió en el marcador, sino también en los cruces verbales y gestuales dentro del campo de juego. Uno de los momentos más calientes de la tarde en La Bombonera tuvo como protagonista a Alan Velasco, quien reaccionó con vehemencia tras la expulsión de Gonzalo Montiel promediando el complemento.
Ni bien el árbitro Nicolás Ramírez le mostró la tarjeta roja a Cachete por una dura infracción sobre Lautaro Blanco, el delantero xeneize se le paró enfrente, sacudió la mano de un lado a otro y lo increpó con un grito sobrador: «¡Afuera!». El lateral de River demoró varios minutos en abandonar el césped —respondiendo con gestos al público local sobre su pasado de gloria en esa cancha—, en una secuencia que encendió aún más los ánimos.
Sin embargo, una vez consumado el triunfo y con las pulsaciones más bajas, Velasco eligió minimizar el episodio en la zona mixta y optó por la diplomacia deportiva: "Cosas del partido. No voy a decir nada polémico", expresó el ex Independiente ante los micrófonos.
Alan Velasco aclaró el gesto picante a Gonzalo Montiel en el Superclásico
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Consultado sobre la amarilla que se ganó producto del tumulto posterior con el defensor millonario, el extremo le restó dramatismo: "Había sido para los dos, en todo caso, y no pasa nada. Ya te digo, son cosas del partido. Queda ahí y no voy a decir más nada".
Para cerrar, Velasco se sumó al clima de alegría que impera en el vestuario azul y oro tras hilvanar el cuarto triunfo clásico consecutivo, bautizando el resultado con la misma ocurrencia que circuló entre sus compañeros: un rotundo "Dilollazo" para graficar la tarde inolvidable del juvenil defensor.
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