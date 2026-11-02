La fuerte frase de Juan Sebastián Verón tras el Superclásico que sacudió al fútbol argentino

Boca y River en el nuevo Superclásico del fútbol argentino.

Estudiantes, con la mira puesta en la final de la Libertadores

Mientras continúa el conflicto institucional, Verón también atraviesa un momento importante en el plano deportivo. El conjunto que comanda Alexander "Cacique" Medina se prepara para disputar la final de la Copa Libertadores, programada para el 28 de noviembre.

En ese contexto, el mensaje del presidente volvió a instalar la discusión sobre el arbitraje, la conducción de la AFA y el funcionamiento del fútbol argentino, en una semana marcada por las repercusiones del Superclásico.