La fuerte frase de Juan Sebastián Verón tras el Superclásico que sacudió al fútbol argentino
El presidente de Estudiantes se sumó a los cuestionamientos por el arbitraje de Boca-River y publicó una dura reflexión en sus redes sociales.
Juan Sebastián Verón volvió a expresar sus diferencias con la conducción del fútbol argentino. Después de la victoria de Boca por 1-0 ante River en la Bombonera, el presidente de Estudiantes de La Plata publicó un mensaje en sus redes sociales en el que respaldó los cuestionamientos del Millonario por el arbitraje de Nicolás Ramírez y las intervenciones del VAR, a cargo de Silvio Trucco.
La publicación de la Brujita llegó en medio de la polémica que generaron algunas decisiones arbitrales del Superclásico y volvió a dejar expuesta su postura crítica hacia la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El fuerte mensaje de Verón tras el Superclásico
A través de una historia de Instagram, el dirigente del Pincha compartió una reflexión sin mencionar directamente a ninguna autoridad, pero con un mensaje que fue interpretado como un cuestionamiento a quienes conducen el fútbol argentino.
"Los que te cuentan, dicen y operan instalando que te quieren robar el fútbol son los mismos que hoy te lo robaron haciendo sus negocios sin importarles nada de los sacrificios que hace cada socio por su club… muy triste todo", escribió.
La publicación estuvo acompañada por un puño cerrado y los colores de Estudiantes, en una señal de respaldo a las críticas que habían surgido desde River después de la derrota ante Boca.
Estudiantes, con la mira puesta en la final de la Libertadores
Mientras continúa el conflicto institucional, Verón también atraviesa un momento importante en el plano deportivo. El conjunto que comanda Alexander "Cacique" Medina se prepara para disputar la final de la Copa Libertadores, programada para el 28 de noviembre.
En ese contexto, el mensaje del presidente volvió a instalar la discusión sobre el arbitraje, la conducción de la AFA y el funcionamiento del fútbol argentino, en una semana marcada por las repercusiones del Superclásico.
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