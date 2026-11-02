La sorpresiva decisión de Rodolfo Arruabarrena en Boca tras el triunfo ante River

El Xeneize no solo necesita sumar en la última fecha del Torneo Clausura ante Defensa y Justicia para abrochar el título en la Tabla Anual dónde se encuentra a tres puntos de Rosario Central, sino que también tiene en el horizonte inmediato las semifinales de la Copa Argentina frente a Banfield y la ansiada final de la Copa Sudamericana el próximo 21 de noviembre ante Atlético Mineiro en Barranquilla. Sin lugar a dudas dos encuentros de mucha importancia para un plantel que viene haciendo muy bien las cosas y que quiere cerrar el año de la mejor manera posible.