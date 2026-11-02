La sorpresiva decisión de Rodolfo Arruabarrena en Boca tras el triunfo ante River
Luego del festejado 1-0 en La Bombonera, el entrenador sorprendió al plantel: no hubo día de descanso y citó a todos los futbolistas a entrenar en el predio de Ezeiza.
La euforia por la victoria de Boca 1-0 sobre River en La Bombonera todavía resonaba en el mundo azul y oro, pero Rodolfo Arruabarrena tomó una determinación contundente que tomó por sorpresa al plantel. A pesar del desgaste físico y emocional del Superclásico, el director técnico decidió no otorgar el habitual día libre y citó a los futbolistas a entrenar sin pausas.
La postura del Vasco responde a la altísima exigencia del calendario que se le viene a la institución. Lejos de relajarse por haber encadenado el cuarto triunfo consecutivo ante un equipo grande en 42 días y haber asegurado la clasificación a la Copa Libertadores 2027, el cuerpo técnico entiende que la concentración debe ser máxima para afrontar las tres competencias en juego.
Boca no descansa: Arruabarrena no les dio día libre pese al triunfo
IMPORTANTE: La histórica diferencia que Boca le sacó a River en la Bombonera tras el gol de Lautaro Di Lollo
El Xeneize no solo necesita sumar en la última fecha del Torneo Clausura ante Defensa y Justicia para abrochar el título en la Tabla Anual dónde se encuentra a tres puntos de Rosario Central, sino que también tiene en el horizonte inmediato las semifinales de la Copa Argentina frente a Banfield y la ansiada final de la Copa Sudamericana el próximo 21 de noviembre ante Atlético Mineiro en Barranquilla. Sin lugar a dudas dos encuentros de mucha importancia para un plantel que viene haciendo muy bien las cosas y que quiere cerrar el año de la mejor manera posible.
Consciente de que el margen de error es nulo y de que el equipo no puede perder rodaje ni ritmo físico, Arruabarrena apretó las clavijas desde el primer minuto post Superclásico, dejando en claro que el verdadero premio del 2026 todavía está por conquistarse.
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